Melissa Klug reaparece tras ruptura con Jesús Barco y habló de su 'tuneada': "Me verán en todos los canales"

Luego de confirmar el fin de su relación con el futbolista Jesús Barco, Melissa Klug reapareció en redes sociales mostrando una nueva faceta. La empresaria decidió someterse a varios procedimientos estéticos para renovar su apariencia y, en plena recuperación, compartió detalles sobre esta transformación que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Melissa Klug revela detalles de su cirugía estética

Desde sus historias de Instagram, Melissa Klug respondió preguntas de sus seguidores, quienes notaron que se encontraba alejada de la televisión. La empresaria confirmó que recientemente pasó por el quirófano y que, por el momento, continúa en proceso de recuperación.

"Estoy en plena recuperación. Apenas esté lista, en todos los canales me verán y, por supuesto, en mis redes sociales", respondió a una de sus seguidoras.

El equipo de 'América Hoy' también se comunicó con la popular "Blanca de Chucuito" para consultarle sobre su nueva apariencia y conocer si planea regresar pronto a la pantalla. Melissa confirmó que todavía no puede hacerlo, pero prometió visitar el set en cuanto se sienta completamente recuperada.

"Estoy toda hinchada, en unas semanas voy al canal. Ya me verás. Me operé con Roma Coletti, ya te imaginas cómo me dejó", declaró la empresaria entre risas.

Por su parte, la doctora Roma Coletti, encargada de la intervención estética, explicó en el mismo programa qué tipo de procedimientos realizó y por qué Melissa aún no puede presentarse públicamente.

"Está como momia, recién la he operado. Ella es muy sensible. Le hicimos reducción de mamá y abdominoplastia", precisó la especialista.

Estas declaraciones despertaron curiosidad entre los seguidores de la empresaria, ya que los "arreglitos" se dieron justo en medio de su ruptura sentimental, lo que muchos interpretaron como un nuevo comienzo para ella.

Jesús Barco elogia a Melissa Klug en medio de rumores de reconciliación

Mientras Melissa se enfoca en su recuperación, Jesús Barco también ha vuelto a aparecer en su entorno. En los últimos días, las cámaras del programa 'Amor y Fuego' captaron al futbolista visitando la casa de su expareja en varias ocasiones, incluso acompañado de la hija que ambos comparten.

El jugador no dudó en halagar públicamente a Melissa Klug cuando fue abordado por la prensa. "Es una gran mujer, espectacular en todo sentido", declaró para las cámaras del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Aunque Barco sostuvo que sus visitas son por motivos relacionados con la salud de su hija, las imágenes lo muestran compartiendo tiempo con Melissa e incluso manejando uno de sus vehículos, lo que ha avivado las especulaciones entre sus seguidores.

Tras un periodo marcado por la polémica y la exposición mediática, Melissa Klug parece enfocada en su bienestar personal y en su recuperación física luego de los procedimientos estéticos. Aunque ha preferido mantener discreción sobre su vida sentimental, sus mensajes en redes sociales reflejan una etapa de renovación.