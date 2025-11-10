RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡INESPERADO!

Ale Venturo habló sobre su relación con Melissa Paredes y revela posible viaje familiar: "Paz y amor para todos"

La empresaria aseguró que mantiene una buena relación con Melissa tras limar asperezas y confirmó que planean un viaje junto a Rodrigo Cuba, Anthony Aranda y sus hijas.

Ale Venturo habla sobre su actual relación con Melissa Paredes tras foto donde aparecen juntas.
Ale Venturo habla sobre su actual relación con Melissa Paredes tras foto donde aparecen juntas. (Composición: La Karibeña)
10/11/2025

La empresaria Ale Venturo rompió su silencio y habló sobre el vínculo que mantiene con Melissa Paredes, expareja de Rodrigo Cuba. Tras reunirse ambas familias para celebrar el cumpleaños de la hija del futbolista, surgieron especulaciones en redes sobre su trato; sin embargo, Venturo dejó en claro que hoy prima la armonía por el bienestar de los menores.

Ale Venturo habla sobre su relación con Melissa Paredes

En una entrevista para el programa "América Hoy", Ale Venturo confirmó que el encuentro con Melissa Paredes y Anthony Aranda fue positivo y que lograron resolver las diferencias que tuvieron en el pasado. La fundadora de La Nevera Fit destacó que su prioridad es mantener la paz familiar y aseguró que actualmente todos se encuentran en un buen momento.

"Sí, gracias a Dios, paz y amor para todos. Ya se aclararon las cosas y estamos, creo que todos en un buen momento, trabajando por el bien de las chicas y de la familia en general. Nunca falta en todas las familias algún conflicto, pero felizmente todo está solucionado, así que estamos todos felices", señaló Venturo con una sonrisa.

La empresaria también fue consultada sobre una reciente interacción en redes sociales donde insinuó, en tono de broma, la posibilidad de buscar un "varoncito" junto a Rodrigo Cuba. Ale descartó por ahora esa opción y explicó que tienen otros planes familiares antes de pensar en agrandar la familia.

"No, ahorita imposible, era broma. Pero quién sabe más adelante, uno nunca sabe lo que puede pasar. A fin de año nos estamos yendo de viaje los cinco, te cuento cuando vuelva si no me vuelvo loca", comentó entre risas, dejando ver el buen momento que atraviesan.

¡Todos juntos! Melissa Paredes, Anthony Aranda, Rodrigo Cuba y Ale Venturo reunidos por una fiesta de cumpleaños
¡Todos juntos! Melissa Paredes, Anthony Aranda, Rodrigo Cuba y Ale Venturo reunidos por una fiesta de cumpleaños

@rkt696

Ale Venturo sobre su relación con Melissa Paredes.

♬ sonido original - rkt696

Ale Venturo aclara por qué aún no se casa con Rodrigo Cuba

En otro momento, Ale Venturo reveló el verdadero motivo por el cual todavía no ha formalizado su unión con el futbolista. Aunque reconoció que la relación atraviesa una etapa sólida, explicó que aún está resolviendo temas legales relacionados con su matrimonio anterior.

"La verdad que no, todavía estoy con mis papeles del divorcio y todo. Es complicado. Como me casé en otro país, el proceso es más largo, pero ahí vamos con fe, ya pronto", detalló la empresaria, quien es cercana a Natalie Vértiz.

Melissa Paredes revela que se reunió con Ethel Pozo para limar asperezas: "Hablamos de mujer a mujer"
Melissa Paredes revela que se reunió con Ethel Pozo para limar asperezas: "Hablamos de mujer a mujer"

Pese a los rumores sobre una boda inminente, Venturo aseguró que no se desespera por dar ese paso, ya que lo más importante para ella es mantener la estabilidad de su familia.

La entrevista dejó claro que Ale Venturo y Melissa Paredes han optado por priorizar la tranquilidad familiar y el bienestar de sus hijas. Ambas, junto a sus respectivas parejas, parecen haber superado los conflictos del pasado para dar paso a una convivencia más madura y cordial.

