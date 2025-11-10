Ale Venturo habló sobre su relación con Melissa Paredes y revela posible viaje familiar: "Paz y amor para todos"

La empresaria Ale Venturo rompió su silencio y habló sobre el vínculo que mantiene con Melissa Paredes, expareja de Rodrigo Cuba. Tras reunirse ambas familias para celebrar el cumpleaños de la hija del futbolista, surgieron especulaciones en redes sobre su trato; sin embargo, Venturo dejó en claro que hoy prima la armonía por el bienestar de los menores.

Ale Venturo habla sobre su relación con Melissa Paredes

En una entrevista para el programa "América Hoy", Ale Venturo confirmó que el encuentro con Melissa Paredes y Anthony Aranda fue positivo y que lograron resolver las diferencias que tuvieron en el pasado. La fundadora de La Nevera Fit destacó que su prioridad es mantener la paz familiar y aseguró que actualmente todos se encuentran en un buen momento.

"Sí, gracias a Dios, paz y amor para todos. Ya se aclararon las cosas y estamos, creo que todos en un buen momento, trabajando por el bien de las chicas y de la familia en general. Nunca falta en todas las familias algún conflicto, pero felizmente todo está solucionado, así que estamos todos felices", señaló Venturo con una sonrisa.

La empresaria también fue consultada sobre una reciente interacción en redes sociales donde insinuó, en tono de broma, la posibilidad de buscar un "varoncito" junto a Rodrigo Cuba. Ale descartó por ahora esa opción y explicó que tienen otros planes familiares antes de pensar en agrandar la familia.

"No, ahorita imposible, era broma. Pero quién sabe más adelante, uno nunca sabe lo que puede pasar. A fin de año nos estamos yendo de viaje los cinco, te cuento cuando vuelva si no me vuelvo loca", comentó entre risas, dejando ver el buen momento que atraviesan.

Ale Venturo aclara por qué aún no se casa con Rodrigo Cuba

En otro momento, Ale Venturo reveló el verdadero motivo por el cual todavía no ha formalizado su unión con el futbolista. Aunque reconoció que la relación atraviesa una etapa sólida, explicó que aún está resolviendo temas legales relacionados con su matrimonio anterior.

"La verdad que no, todavía estoy con mis papeles del divorcio y todo. Es complicado. Como me casé en otro país, el proceso es más largo, pero ahí vamos con fe, ya pronto", detalló la empresaria, quien es cercana a Natalie Vértiz.

Pese a los rumores sobre una boda inminente, Venturo aseguró que no se desespera por dar ese paso, ya que lo más importante para ella es mantener la estabilidad de su familia.

La entrevista dejó claro que Ale Venturo y Melissa Paredes han optado por priorizar la tranquilidad familiar y el bienestar de sus hijas. Ambas, junto a sus respectivas parejas, parecen haber superado los conflictos del pasado para dar paso a una convivencia más madura y cordial.