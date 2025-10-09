Melissa Paredes revela que se reunió con Ethel Pozo para limar asperezas: "Hablamos de mujer a mujer"

Hace poco, Melissa Paredes reapareció en el set de 'América Hoy' por su aniversario tras haber sido despedida por su ampay con Anthony Aranda cuando estaba casada. Luego de reencontrarse con sus compañeros, la actriz reveló que se pudo reunir con Ethel Pozo para conversar del pasado.

Se reunió con Ethel Pozo

Como se recuerda, el día que Melissa Paredes fue separada del programa 'América Hoy' tras revelarse que tuvo un amorío con Anthony Aranda cuando aún seguía casada con Rodrigo Cuba, expresó que no consideraba a Ethel Pozo y nadie de sus compañeros como parte de su círculo cercano.

Desde aquel año, la actriz peruana se mantuvo alejadas de sus excompañeros de televisión declarando en su contra, así como ellas también llegaron a opinar de Paredes. Ahora, la ex de Rodrigo Cuba sorprendió al revelar que decidió reunirse con Ethel Pozo.

"Algo que no les he contado que me reuní con Ethel para hablar de mujer a mujer, de todo un poco por supuesto. Por eso nos han visto tan así, tanta química porque creo que no hay nada más lindo que arreglar las cosas, hablar, contarse y eso fue muy bonito en realidad, me encantó", expresó en sus redes.

De esta manera, Melissa Paredes añadió que siempre es bueno darle una segunda oportunidad a alguien para solucionar problemas del pasado que la aquejaron. Todo esto, habría quedado en muy buenos términos tras reunirse.

"Creo que a veces es bueno en la vida darse una oportunidad y conversar de temas pasados en privado", comentó.

Melissa Paredes en Instagram pic.twitter.com/w11dC1RoUv — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) October 9, 2025

Melissa Paredes se divirtió en 'América Hoy'

Hoy, la actriz peruana regresó nuevamente al set de 'América Hoy' donde se vio una muy buena química con el resto de sus excompañeros de conducción. Tras la salida de Valeria Piazza, puede que Paredes regrese como principal.

"Me la he pasado súper bien, me he divertido un montón y me ha hecho acordar épocas donde nos matábamos de risa", expresó, y agregó sobre cómo se llevó con Ethel: "Eso fue lo que hicimos, fue súper lindo y nada se vio reflejada en el set y me divertí mucho. Quería contarles porque fue lindo".

De esta forma, Melissa Paredes reveló finalmente que su relación de amistad con Ethel Pozo se ha retomado de la mejor manera y se han limado las asperezas del pasado. Avivando así los rumores de su regreso oficial como conductora de televisión en 'América Hoy'.