¡Sorprende con nuevo galán! Janet Barboza deja atrás a bartender y Edson bromea: "Podría ser su bisnieto"

Janet Barboza volvió a dar de qué hablar tras compartir un video en sus redes sociales donde se le ve muy cercana con un nuevo galán. Las imágenes se volvieron virales rápidamente y generaron comentarios de todo tipo en el set de "América Hoy". Sus compañeros no dudaron en bromear con ella y hasta lanzaron divertidas comparaciones.

Janet Barboza se luce con nuevo galán tras bartender

Janet Barboza encendió las redes sociales tras compartir un video donde se le ve muy cariñosa con un nuevo galán, dejando atrás los rumores que la vinculaban con un joven bartender. Las imágenes se mostraron en "América Hoy", donde sus compañeros no tardaron en bromear y lanzar divertidos comentarios al respecto.

Durante la emisión del programa, Janet aclaró de una vez por todas los rumores que la relacionaban con el bartender que trabajó en el aniversario de los seis años de "América Hoy" y preparó un trago con ella en sus redes sociales. Aprovechó el espacio para dejar en claro que su vida sentimental no tiene nada que ver con el joven.

"No hay nada con el bartender. No hay nada con el bartender. Es un chiquillo de 34 años", dijo con un tono algo fastidiado, dejando claro que entre ellos no hay ningún romance.

Sin embargo, Edson Dávila no perdió la oportunidad de soltar una de sus ocurrencias. Fiel a su estilo bromista, el popular 'Giselo' presentó el video del nuevo galán de Janet Barboza.

"No es el bartender porque usted sigue de coqueta en las redes sociales", dijo entre risas. Luego añadió con picardía: "Quiero que vean este, por favor, porque ya lo cambió. Ella no sé qué le pasa. Le voy a echar vinagre". A lo que Janet, indignada, respondió: "Oye, qué faltoso eres. ¿Cómo que le voy a echar vinagre? ¿Qué te pasa?". Pero Edson siguió bromeando: "Te corta, pues".

El misterioso galán del video

El programa mostró el video que causó revuelo en redes: en él, Janet aparece en una cocina junto a un hombre de apariencia madura, con quien comparte un momento divertido mientras preparan algo para comer. Las imágenes despertaron la curiosidad del público, que no tardó en comentar el posible nuevo romance de la conductora.

"Janet, voy a probar la cerveza para empezar a cocinar", dice el galán mientras le pone una mano en el hombro. "Perfecto, dale", responde la conductora con una sonrisa. El hombre destapa una cerveza, sirve dos vasos y ambos brindan al unísono. "Salud", dice uno después del otro, entre risas y complicidad.

Las imágenes bastaron para que en el set todos comenzaran a especular sobre la identidad del nuevo acompañante. Los comentarios no se hicieron esperar y las bromas se apoderaron del ambiente en "América Hoy".

"Qué feo se comporta, de verdad", comentó Edson en tono burlón. "Y este lo veo mayor, un poquito mayor. ¿Cuántos años tiene este hombre?", preguntó Ethel Pozo. "Hermana, guapo", respondió Edson divertido. "Español, ¿no?", añadió Ethel curiosa.

Las bromas subieron de tono cuando Edson comparó al nuevo galán con el bartender. Tanto él como Ethel Pozo se mostraron curiosos por la edad del misterioso acompañante, pero el conductor sorprendió al lanzar una frase que desató risas en el set: aseguró que el bartender podría ser el "bisnieto" de Janet.

"Pero el bartender tenía 25", señaló Ethel. "Creo que podía ser su bisnieto", dijo Edson. Janet, fiel a su estilo, no se quedó callada: "El bartender tiene 34. Ethel, tampoco exageres, por favor, 25 no". "Pero se veía de 25", insistió Ethel. "Este sí lo veo para usted", agregó Edson. "Miren en este set el prejuicio que hay", contestó Janet, aunque sin confirmar quién es el misterioso galán.

En conclusión, Janet Barboza volvió a acaparar la atención del público y de sus compañeros. Aunque no reveló la identidad del misterioso galán, lo cierto es que Janet Barboza está disfrutando su soltería sin esconder su coquetería ni su alegría. Entre risas y bromas en el set, la conductora mostró que no teme a los comentarios y que sigue disfrutando plenamente de la buena compañía.