Janet Barboza se luce en redes con nuevo galán y Edson Dávila bromea: "Puede ser su nieto"

Janet Barboza causó sensación sus redes sociales unos videos donde aparece bailando y muy cariñosa con un misterioso joven. La noticia no pasó desapercibida y generó bromas de sus compañeros de "América Hoy", en especial de Edson Dávila, más conocido como Giselo.

Edson Dávila vacila a Janet Barboza tras lucir con joven

Janet Barboza volvió a encender las redes sociales y el set de "América Hoy" luego de aparecer muy cariñosa con un joven galán en varios videos de TikTok. La conductora, que siempre da de qué hablar con sus ocurrencias, ahora se mostró acompañada de un chico que generó todo tipo de comentarios y bromas entre sus compañeros.

En el primer clip publicado por la popular "Rulitos", se ve a un muchacho que aparece de espaldas, pero no tardó en levantar sospechas porque abraza a Janet de la cintura y hasta le da un beso en el cuello. El detalle más comentado fue la curiosa descripción que acompañó el video, donde preguntaba a sus seguidores si adivinaban la identidad del muchacho.

La escena fue comentada al detalle por sus compañeros del programa. Edson Dávila, más conocido como Giselo, no dudó en soltar una de sus frases picantes.

"Nadie hablaba de ella y ahora no saben lo que hizo. Presentó a un hombre de espaldas, un chibolo. (Un colágeno) ¡Eso es lo que ella quería!".

@ameg_pe 02.10.25 | Janet Barboza se luce con misterioso joven galán. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Bromas y comentarios en el set no faltaron, generando carcajadas y más intriga sobre la vida sentimental de Janet. El ambiente se tornó más relajado y divertido mientras todos opinaban sobre el misterioso galán.

Ethel Pozo intervino y aseguró: "Está con un chico de 20 años en su casa, compañeros. Es lo que estamos viendo, la agarra a la cintura". Valeria Piazza fue más directa y detalló: "La agarra a la cintura, le da un beso en el cuello". Ante esas imágenes, Ethel halagó la actitud de su compañera: "Y ella pues está divina, demuestra lo que tiene".

Valeria Piazza coincidió en que Janet se mostró sin tapujos. Edson Dávila no se quedó atrás y lanzó una curiosa broma.

"Está desatada", dijo Valeria. Tras mostrar las imágenes Giselo remató con ironía: "(Está guapo) pero puede ser su nieto".

¿Quién es el nuevo galán de Janet?

Después de tanta especulación, Janet decidió terminar con el misterio y reveló en un segundo video la identidad del joven. En "América Hoy", Ethel Pozo reveló que lo conocía pues habría estado en el almuerzo por el 6° aniversario del magazine.

En la descripción escribió: "Bartender, chef y papá. Él es Martín Borel". Ethel Pozo confirmó en vivo que ya lo había visto antes: "Yo lo conozco, yo lo he visto, sí es, del viernes. Es el bartender que fue al almuerzo de América Hoy". Edson comentó entre carcajadas: "O sea que la señora rapidita", mientras Ethel añadió: "Le sacó el teléfono".

¿Amistad o romance? Hasta el momento, Janet no ha confirmado si se trata de una simple amistad o de un nuevo romance. Sin embargo, las imágenes bastaron para que el tema se convierta en lo más comentado.

Giselo no dejó pasar la oportunidad y lanzó otra pregunta con humor: "Yo me pregunto algo, ¿qué dirá Antonella a todo esto? Nilbert cuando va por un vaso de agua, la ve a ella que está que se disfuerza. ¿Qué es esto?". Horas después, Janet y Martín hicieron una colaboración y prepararon un trago llamado "Paloma de Toronja".

En conclusión, aunque no hay nada oficial, lo cierto es que Janet Barboza sabe cómo robarse el show y mantener a todos atentos a sus movimientos. Entre elogios, bromas y críticas, la "Rulitos" demuestra que sigue siendo una de las figuras más comentadas de la televisión peruana.