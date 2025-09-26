Melissa Paredes se reencuentra con Ethel Pozo y Janet Barboza en 'América Hoy' ¿Cómo reaccionaron?

El programa 'América Hoy' cumplió sus seis años al aire donde los conductores Janet Barboza, Ethel Pozo y Edson Dávila celebraron por todo lo alto. Lo que llamó la atención fue la sorpresa de Melissa Paredes en el set de TV tras su polémica salida en noviembre de 2021.

¡Melissa Paredes regresó a 'América Hoy'!

Hoy viernes 26 de septiembre, el programa 'América Hoy' celebró sus seis años al aire compartiendo noticias del espectáculo. Los conductores Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila recibieron una sorpresa por el aniversario. La actriz Melissa Paredes, quien fue una de las conductoras originales, regresó después de cuatro años.

Su llegada causó un shock entre todos los conductores, quienes pasaron a saludarle de manera inmediata. La esposa de Anthony Aranda también se mostró muy emocionada y sorprendida por estar presente en el aniversario del programa.

¿Se quedará como conductora?

Como se conoce, Melissa Paredes empezó este programa junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila en el 2019. Aunque, tuvo una polémica salida en el 2021 tras haber sido ampayada con su bailarín cuando estaba casada con el 'Gato' Cuba. Desde entonces, ha sido reemplazada con varias conductoras, pero ninguna se ha quedado permanentemente.

"Definitivamente América Hoy me abrió las puertas de una manera hermosa en su momento, fue muy bonito todo lo que compartí aquí. Si bien, la forma en que me fui para mí o para algunos, fue o no la correcta. Hoy en día está demás decirlo, pero definitivamente dejó algo en mi corazón por eso estoy aquí, por el recuerdo tan bonito que se vivió con todos ustedes fue muy lindo", dijo.

Aunque, Janet Barboza le preguntó si le gustaría regresar como conductora del programa de espectáculos, pero si ya habría limado asperezas con cada uno de los conductores presentes.

"Tu corazón está limpio y reseteado para cada uno de los conductores o habría algo que arreglar con alguno de nosotros?", le preguntó Janet, y Melissa le respondió de manera clara: "Mira Janet si hay algo que arreglar en algún momento, no será hoy".

De esta forma, Melissa Paredes estuvo presente por el día de hoy en el programa 'América Hoy' por su sexto aniversario. Aunque no confirmó que se quedará como conductora de televisión como en los inicios, deja abierta la posibilidad que regrese nuevamente ya que habría limado los problemas con sus excompañeros Ethel Pozo y Janet Barboza.