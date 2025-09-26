Exproductor de Maju Mantilla fue ATACADO por desconocidos y se encuentra internado en una clínica

El nombre de Maju Mantilla sigue dando de qué hablar, pero esta vez no por sus problemas personales, sino porque su exproductor, Christian Rodríguez, con quien fue vinculado sentimentalmente hace unas semanas, fue brutalmente golpeado por desconocidos y, tras ello, llevado a una clínica donde permanece en pronóstico reservado.

Exproductor de Maju Mantilla lucha por su vida tras ataque

Según informó Trome, el exproductor sufrió un terrible ataque la tarde del 26 de septiembre, cuando estaba a punto de abordar su vehículo en los exteriores del Estudio Canelo, en el distrito de San Borja.

Un amigo cercano a Christian dijo estar muy preocupado por su estado de salud, ya que fue ingresado a la clínica Ricardo Palma, donde aún permanece internado. El ataque ocurrió cuando estaba a punto de subir a su auto, donde se encontraban su esposa y su hijo; en ese momento, dos desconocidos se acercaron y lo golpearon hasta causarle una grave herida en la cabeza.

El hecho no quedó allí, ya que una camioneta habría aparecido repentinamente para chocar el auto de Christian Rodríguez, dejando muy asustados a su esposa e hijo. Hasta el momento, sus familiares no se han pronunciado y tampoco se ha revelado el motivo del ataque.

El mencionado diario también informó que esta no sería la primera vez que Christian Rodríguez sufre una agresión de tal magnitud, pues en 2023 también habría sido atacado en el malecón de Miraflores. Además, se menciona que Rodríguez y su familia habrían recibido amenazas en medio del escándalo por presuntamente haber sido amante de Maju Mantilla.

¿Quién es Christian Rodríguez?

Según un reportaje de Magaly TV, La Firme, Christian Rodríguez Portugal es un productor de televisión que ha pasado por varios canales como América TV y ahora Latina TV, donde produce el programa Arriba mi gente, el mismo que conduce Maju Mantilla desde hace unos años.

El productor de 49 años aparece como soltero en su ficha del Reniec. Sin embargo, el reportaje indica que tiene una familia, ya que en redes sociales muestra fotos junto a su esposa y su hijo. Además, le gustan mucho los deportes, pues frecuentemente publica fotos practicando running.

Gustavo Salcedo indicó que no está conforme con la cercanía que existe entre Christian y Maju, pero ellos han seguido trabajando de la mano durante varios años. "A cualquiera le puede molestar que vinculen a su esposa con alguien", dijo en declaraciones para 'Magaly TV'.

De esta manera, el ataque contra Christian Rodríguez ha generado gran conmoción en el mundo del espectáculo. Mientras la policía investiga los motivos, el productor continúa internado en estado reservado, y su familia, en medio del temor y la incertidumbre, aún no brinda declaraciones públicas.