¿Harán las paces? Pamela López abre la posibilidad de que sus hijos compartan con Pamela Franco

Pamela López sorprendió al confesar que estaría dispuesta a abrir las puertas para que sus hijos compartan experiencias con Pamela Franco, la actual pareja de su aún esposo, Christian Cueva. La actitud de Pamela López sorprendió a todos, ya que en reiteradas oportunidades se había negado a la posibilidad de que sus hijos pasen tiempo con quien en algún momento fue la amante de su padre.

¿Pamela López fuma la pipa de la paz con Pamela Franco?

Durante una secuencia en el programa América Hoy, Pamela López fue consultada directamente sobre la posibilidad de que sus hijos puedan salir con su padre y acompañados de Pamela Franco, quien también tiene una pequeña hija, producto de su relación con un conocido cantante de cumbia.

Los conductores del magazín matutino pensaron que Pamela López diría que nunca permitiría esa conexión entre sus hijos. Sin embargo, para sorpresa de todos, dio el brazo a torcer y se mostró dispuesta, aunque hizo una aclaración.

"Hoy es muy pronto para poder decir que sí, pero con el transcurrir del tiempo las cosas pueden cambiar. Yo puedo seguir sanando y mis hijos también, y si ellos (Cueva y Franco) están hasta de abuelitos, ¿cómo les voy a prohibir eso? Tienen que...", dijo.

La respuesta de Pamela López dejó en shock a los conductores de América Hoy, pero también aclaró que no cree que Pamela Franco y Christian lleguen a viejitos juntos. "Yo no los veo, pero todo está dentro de lo posible", agregó.

Asimismo, consultada sobre el motivo por el que aún tiene fotos con Christian en Instagram, Pamela López explicó que dejó de prestarle atención a esas imágenes y empezó a publicar fotos de ella misma desde hace un año, pero se comprometió a eliminar todo rastro del padre de sus hijos.

Pamela confiesa que Cueva fue el amor de vida

Pamela López estuvo presente para contar un poco más sobre su vida personal y sus nuevos proyectos. En un momento estuvo respondiendo las preguntas del público sobre la relación que tuvo con Christian Cueva. Aunque, reveló que no sabía si era amor o costumbre.

"¿Pamela López ya conoció al amor de su vida?", le pregunta Leysi, y ella responde: "En su momento, yo considero que (Cueva) sí lo fue. Yo no sé él, pero para mí en su momento lo fue y producto de eso fueron mis tres maravillosos hijos", dijo.

Es así que, la inesperada declaración de Pamela López generó sorpresa, pues abrió la posibilidad de una convivencia pacífica entre sus hijos y Pamela Franco. Aunque aclaró que no ve un futuro duradero en la relación de Cueva y Franco, aseguró que priorizará siempre el bienestar familiar.