Zully no sabía quién era Edson Dávila en su visita a "América Hoy" y él lanza: "Que venga Milenka"

La tiktoker Zully llegó a "América Hoy" y le pidieron que salude a Edson Dávila por su cumpleaños. Lo que nadie esperaba era que ella no supiera su nombre desatando la broma inmediata del conductor, quien no dudó en exigir la presencia de Milenka Nolasco en vivo.

Zully confunde a Edson Dávila en pleno programa

Un curioso momento se vivió en el set de "América Hoy" cuando la streamer Zully le dijeron que salude a Edson Dávila por su cumpleaños. Lo que parecía un comentario normal terminó siendo una escena inolvidable, porque la joven no sabía su nombre y lo llamó "Jedson", dejando a todos sorprendidos y provocando la divertida reacción del popular "Giselo".

La visita empezó con la presentación de Janet Barboza: "Zully, que pase, por favor", dijo. La tiktoker entró sonriente: "Buenos días con todos, gracias por la invitación". Todo iba bien hasta que Janet le pidió que saludara al cumpleañero. "¿Tu saludo para Edson, Zully? Es su cumpleaños", dijo la conductora. Sin pensarlo, Zully soltó: "Ah, es el cumpleaños de Jedson... Ah no, Edson".

El error provocó carcajadas inmediatas en el set. Edson Dávila, entre sorprendido y medio indignado, bromeó diciendo que prefería a la streamer Milenka Nolasco, antigua amiga de Zully con quien hoy está distanciada.

"No, no, no, que venga Milenka, ya. Que venga Milenka", soltó Edson Dávila incrédulo de que no sepan su nombre.

Mientras todos reían, Ethel Pozo intentó calmar la situación y explicó a qué se debería la confusión. Zully, algo apenada, solo atinó a saludarlo sin mencionar su nombre.

"Zully, tu mamita debe saber, lo que pasa es que Edson está cumpliendo, somos mayores que tú, pero estamos felices de que estén aquí. Es su cumpleaños, cumple 42 años", señaló Ethel. Zully contestó: "Ah, feliz cumpleaños, amiguito". Y Josi Martínez, quien también estaba de invitado agregó: "Feliz cumpleaños, Edson".

Edson la pone a prueba

Edson no dejó pasar la oportunidad y la retó a adivinar el nombre de cada conductora. Zully acertó en todos, aunque solo porque detrás de cámaras le soplaban los nombres.

"Una pregunta, Zully, mira, si yo me llamo Jerson, cómo me has dicho. ¿Cómo se llama mi compañerita? A ver, ella, ¿cómo se llama?", preguntó señalando a Ethel. La invitada tardó en responder, por lo que Edson bromeó: "No le soplen... Está en otro mundo". Finalmente, Zully acertó: "Se llama Ethel".

Edson siguió con el juego y le preguntó a Zully si reconocía a Janet Barboza y Valeria Piazza. La joven respondió con naturalidad, mientras el conductor sospechaba que alguien le soplaba las respuestas.

"Aquí la señora de conchevino", preguntó Edson. "Se llama Janet", contestó Zully. Janet Barboza remató: "Yo soy famosísima, por Dios. ¿Quién no me conoce?". "Todas las generaciones", añadió Edson. Luego señaló a otra conductora: "¿La señorita que está aquí?". "Valeria", respondió Zully. Edson comentó: "No, ya le están soplando". Finalmente, Janet cerró: "Al único que no conoce es a ti, Edson".

El conductor reaccionó entre risas, con un toque de indignación y algo de pena, quizá a modo de broma, por sentirse "el gran desconocido" de la mañana. En el programa parecía que Zully reconocía a Ethel, Janet y Valeria, pero su transmisión en vivo por Kick reveló lo contrario: en realidad no conocía a ninguno de los conductores.

En conclusión, aunque Zully confundió el nombre de Edson Dávila, su simpatía y las ocurrencias de "Giselo" con frases como "Que venga Milenka" hicieron que el momento se convirtiera en un momento comentado del programa.