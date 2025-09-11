Ethel Pozo 'parcha' a Giselo cuando habría querido opinar de Maju Mantilla: "No voy a dejar que hables"

¡Momento picante en "América Hoy"! Edson Dávila, alias Giselo, habría querido dar su punto de vista sobre el escándalo que envuelve a Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo. Sin embargo, la conductora Ethel Pozo no se quedó callada y lo interrumpió antes de que soltara una sola palabra sobre el tema de la supuesta infidelidad.

Ethel Pozo no deja que Edson Dávila hable

El programa "América Hoy" vivió un momento lleno de tensión cuando Edson Dávila, también conocido como Giselo, habría intentado hablar sobre el escándalo de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo. Sin embargo, Ethel Pozo le puso un alto en seco antes de que pudiera decir una sola palabra.

Giselo quiere dar su opinión. Todo empezó cuando Edson, con su estilo bromista, tomó la palabra para supuestamente comentar la polémica que rodea a Maju.

"Ahora sí me tengo que hacer presente porque hace rato, desde que inició el programa, dije que me iba a pronunciar acerca de los acontecimientos que pasan", dijo con seriedad.

Ethel no tardó en intervenir y lo paró de inmediato. La hija de Gisela Valcárcel se mostró fastidiada de que el conductor quiera hablar de ello y señaló que no le iba a dejar hacerlo. Valeria Piazza, sorprendida, también intervino.

"¿A ti qué te compete los acontecimientos que pasan? Perdóname. No voy a dejar que hables sobre ese tema. ¿A ti qué te compete ese tema?", expresó Ethel con tono firme. Valeria comentó: "No, yo estoy esperando. Hace rato que dice que va a hablar. ¿Va a hablar? ¿De qué vas a hablar?".

Ethel lo calla en pleno set. Edson insistió en que quería participar, pero Ethel se mostró cada vez más fastidiada. Incluso le recordó que el tema no estaba en la pauta.

"¿Por qué eres así?", le reclamó. Giselo contestó: "Hermana, porque me gusta desarrollarme en otros ámbitos". Ella le lanzó en vivo: "Te gusta el chisme". Edson se defendió: "He venido aprendiendo aquí de la señora", dijo señalando a Janet Barboza, quien dijo: "Bueno, habla, ahí está la cámara". Pero Ethel recordó con fastidio: "Si no está en pauta. ¿Por qué tú quieres meter tu cuchara?".

Un momento de presión

En el momento de tensión, Janet Barboza lanzó otra frase que encendió más la escena. Edson, decidido a tener su espacio, le pidió permiso al productor.

"Pero que apechugue, que apechugue". Edson se dirigió al productor del programa: "Papá Armando, por favor, hay muchos temas para hablar. Y creo que es el momento que también tengo que desarrollarme como profesional, como conductor en 'América Hoy'", afirmó, mientras Ethel tomaba un sorbo de café y lo miraba my seria, lo que elevó la tensión en el set.

Janet continuó dándole ánimos para que se desarrolla, pero Edson se notaba cada vez más incómodo. Finalmente, Edson se alejó de la cámara y Janet cerró el momento.

"Yo sé usted, está esperando este momento para que yo haga mi comentario. Y usted también, señora, está opinando. Por cierto, la gente está esperando su comentario acerca de muchas cosas que pasan. Del clima, por ejemplo, ¿no?", comentó Giselo, levantando la mano en señal de rendición. "Eh. Voy a cambiar el tono de la información", dijo Janet. Desde el fondo, Giselo soltó: "Me chotean".

En conclusión, el enfrentamiento dejó claro que, aunque Giselo siempre busca poner su cuota de humor y chispa, Ethel Pozo es quien marcaría las reglas en "América Hoy". Su rápida intervención mostró que hay temas delicados, como el de Maju Mantilla, que ella preferiría mantener fuera del aire.