Maju Mantilla DESTRUYE a Gustavo Salcedo por insinuar infidelidad: "La separación es entre tú y yo"

Maju Mantilla finalmente se pronunció respecto a las fuertes acusaciones que hizo su esposo, Gustavo Salcedo, la noche de ayer en el programa Magali TV, la firme. La exreina de belleza se refirió a las acusaciones de infidelidad que Gustavo hizo en su contra y reveló que ambos habían acordado no hablar del tema, pero esto no se cumplió.
Maju revela que firmó conciliación con Gustavo Salcedo
La conductora de Arriba mi gente tomó unos minutos de su programa para referirse a los rumores de romance con su productor, Cristian Rodríguez Portugal. Visiblemente incómoda, condenó que su esposo haya dado declaraciones a la prensa sobre sus asuntos personales.
Enseguida, reveló que tanto ella como Gustavo han firmado una conciliación en la que se comprometen a no hablar el uno del otro en medio de la mediática separación que están viviendo desde hace algunas semanas, cuando Gustavo anunció su ruptura a través de redes sociales.
"Nosotros, tanto el señor Gustavo Salcedo como yo, hemos firmado una conciliación en la que nos comprometemos a no hablar el uno del otro y a no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia", indicó.
La conductora también recordó el escándalo en el que se vio envuelto su esposo hace aproximadamente dos años, cuando fue captado entrando al gimnasio de un hotel junto a la joven Mariana de la Vega, hecho que desató un gran revuelo debido a los rumores de un romance clandestino.
"Incluso hace dos años, cuando se difundieron imágenes de estas cámaras de videovigilancia, en ningún momento hice señalamiento, acusación ni juicio. No mandé indirectas, no lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí", expresó.
Maju arremete contra Gustavo Salcedo
La reina de belleza también se tomó unos instantes para enviar un mensaje directamente a su esposo, asegurando que su separación no tenía por qué hacerse pública. Maju agradeció el apoyo de sus seguidores en redes y pidió que no se hagan más especulaciones sobre el tema.
"Esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más. Por favor, les pido a los medios de comunicación respeto. Agradezco también a la gente y al apoyo que siempre me han dado, pero de mi parte no habrá ira ni resentimiento en ninguna de mis respuestas", agregó.
Finalmente, Maju Mantilla aclaró que cualquier asunto relacionado con su privacidad y sus problemas familiares lo mantendrá estrictamente privado y no piensa exponerlos en medios de comunicación. La ex Miss Mundo dejó en claro que no volverá a hablar de su separación con Gustavo Salcedo a través de ninguna plataforma.