Maju lloró en su cumpleaños porque su esposo habría descubierto chats con su productor, según Magaly

El llanto de Maju Mantilla en pleno cumpleaños tendría un motivo mucho más fuerte de lo que todos pensaban. Magaly Medina reveló que la ex Miss Mundo se quebró en vivo porque su esposo, Gustavo Salcedo, habría encontrado chats comprometedores entre ella y su productor Christian Rodríguez Portugal.

Maju lloró por supuestos chats encontrados por Gustavo

La farándula peruana sigue encendida por el escándalo que envuelve a Maju Mantilla. Magaly Medina reveló que el llanto de la ex Miss Mundo en su cumpleaños del 2023 no fue solo por emoción, sino porque su esposo Gustavo Salcedo habría encontrado conversaciones comprometedoras entre ella y su productor Christian Rodríguez Portugal.

Descubrimiento que desató la tormenta. En "Magaly TV La Firme", la popular 'Urraca' contó que el hecho ocurrió el 9 de julio del 2023, cuando Gustavo habría revisado el celular de su esposa y hallado conversaciones cariñosas con el productor de "Arriba mi gente".

"Ese mismo día se habría producido una discusión fuerte en el matrimonio", explicó Magaly ante las cámaras.

Al día siguiente, el 10 de julio, Maju celebraba su cumpleaños en vivo. Frente a sus compañeros y televidentes, rompió en llanto mientras la saludaban. Para muchos fue solo un momento de emoción, pero la conductora de espectáculos asegura que el verdadero motivo era la pelea con su esposo.

"¿Recuerdan que ella aparece junto a sus compañeros y rompe en llanto? Eso no habría sido porque amaneció sensible ni porque era su cumpleaños, sino porque su exesposo descubre unas conversaciones que desataron una pelea en el matrimonio", afirmó.

Las palabras de Maju en cámaras. Ese día, la conductora de "Arriba mi gente" agradeció con la voz entrecortada.

"Y de verdad que siento mucho amor. Estoy muy contenta. Hoy día amanecí sensible, no sé por cosas que pasan, pero estoy contenta de celebrar mi cumpleaños con ustedes". Según Magaly, esas "cosas que pasan" eran en realidad la crisis que estalló en su hogar apenas 24 horas antes.

¿Maju Mantilla y Gustavo Salcedo guardaban apariencias?

Magaly también recordó el conocido ampay en el spa del Westin en agosto de 2023, cuando se empezó a hablar de la cercanía entre Maju y su productor. Pese a los rumores, la pareja continuó mostrándose como si nada pasara. La conductora aseguró que incluso después del ampay, en mayo de 2024, Maju y Gustavo aparecían juntos en viajes y actividades familiares.

"Nosotros lo llamamos y él nos confirmó que toda la información que estábamos manejando desde hace algunos días era totalmente cierta", reveló la periodista. "Lo que todos veíamos era solo la superficie", recalcó.

Para Magaly, lo más sorprendente es que, a pesar de la supuesta traición, la pareja no se habría separado del todo. La conductora señaló que ambos viven en el mismo techo.

"Ellos pueden estar separados, pero yo creo que aún viven bajo el mismo techo. Tal vez no en el mismo ambiente, pero sí en la misma casa", señaló.

En conclusión, las imágenes de Maju Mantilla llorando en su cumpleaños cobran un nuevo sentido. Lo que parecía una simple emoción frente a las cámaras, según Magaly Medina, era el reflejo de una supuesta pelea matrimonial con Gustavo Salcedo que se mantenía en secreto.