Maju Mantilla niega infidelidad a Gustavo Salcedo con su productor: "Esas cosas no son ciertas"

Maju Mantilla desmintió los rumores que la vinculan al productor de "Arriba mi gente", luego de que su esposo Gustavo Salcedo deslizara una supuesta infidelidad.

Maju Mantilla rechaza acusaciones de infidelidad a su esposo con productor. (Composición Karibeña)
11/09/2025

La conductora Maju Mantilla, habló fuerte y claro para poner fin a los rumores que la relacionan sentimentalmente con Christian Rodríguez Portugal, productor del programa "Arriba mi gente". Todo comenzó después de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, contara en "Magaly TV La Firme" que Maju habría tenido una relación extramatrimonial de dos años con el productor.

Maju Mantilla niega romance con su productor

La ex Miss Mundo, Maju Mantilla, salió al frente para desmentir los rumores que la vinculan con Christian Rodríguez Portugal, productor de "Arriba mi gente". Esto después de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, deslizara en "Magaly TV La Firme" que ella habría mantenido una relación extramatrimonial.

En medio de la polémica, Maju fue abordada por un reportero de "Trivu TV" a las afueras de Latina. Aunque se mostró incómoda, no esquivó la pregunta y contestó con firmeza.

"Hola, Maju, ¿qué tal? Una consulta, quisiera saber qué opinas sobre lo que está circulando en redes sobre una supuesta infidelidad con el productor Christian Rodríguez", cuestionó el periodista. "Hola, Maju", dijo para que le abran la puerta y agregó:  "Perdona. No hablen de esas cosas que no son ciertas. (Pero solo son rumores) Gracias"

Las imágenes, que se hicieron virales en redes sociales, mostraron a una Maju seria y sin la sonrisa que suele lucir en televisión. Su respuesta buscó frenar una bola de nieve que crece con cada nueva declaración.

La supuesta infidelidad a Gustavo Salcedo

La polémica comenzó cuando Gustavo Salcedo declaró en el programa de Magaly Medina que la relación de Maju con el productor "se ha dado desde hace dos años". Además, el exdeportista describió a Rodríguez como "una persona sin valores" y dijo que intentó hablar con él, pero "no da la cara".

Magaly contó que su equipo revisó supuestos chats de junio de 2023 entre Maju y Rodríguez que "no parecen laborales". Según la conductora, Gustavo habría descubierto esos mensajes un día antes del cumpleaños de la exreina, fecha en la que ella apareció llorando en el set de "Arriba mi gente". Un mes después, Salcedo fue ampayado con otra mujer en un hotel, hecho que encendió aún más el escándalo.

Silencio del productor. Mientras tanto, Christian Rodríguez mantiene un perfil bajo. No ha declarado nada y en sus redes solo se ven fotos familiares, lo que también despierta curiosidad en el público.

En conclusión, Maju Mantilla se mantiene firme en su negativa de haber sido infiel a Gustavo Salcedo y pide que no hablen cosas que no son ciertas. La conductora busca cerrar el tema y continuar con su trabajo, mientras la farándula espera si habrá nuevas declaraciones o si el escándalo terminará enfriándose con el tiempo.

