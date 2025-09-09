Miss Primavera Karibeña: Milenka Nolasco, Zully, Daniela y Mafer compiten por llevarse la corona

En el mes de septiembre el invierno llega a su fin para dar paso a la estación de la primavera y por ello, Radio Karibeña ha decidido realizar una competencia entre las tiktokers más conocidas del Perú para convertirse en la Miss Primavera Karibeña. Entérate cómo puedes votar por Milenka Nolasco, Zully, Daniela Taquiere o Mafer Cast.

¿Quién será la Miss Primavera Karibeña?

Hace unas horas, Radio Karibeña ha lanzado una competencia para el público por medio de sus redes sociales. Como estamos a pocos días de cambiar a la estación de la primavera, la emisora decidió nominar a las tiktokers más queridas de los peruanos.

Es así como las jovencitas nominadas a llevar la corona 'Miss Primavera Karibeña' son Milenka Nolasco, Zully, Daniela Taquiere y Mafer Cast. Cada una de las chicas han destacado por carisma en las redes sociales como TikTok y Kick, ganándose una gran cantidad del público.

Para votar por una de tus tiktokers favoritas debes acudir a las publicaciones realizadas en Facebook, Instagram y TikTok. Luego, debes comentar el nombre de la joven por quién deseas votar y el número que le corresponde. Los votos serán sumados de todas las redes sociales para así anunciar a la nueva 'Miss Primavera Karibeña 2025'.

¡Ya empezó la competencia!

Por medio de su cuenta de TikTok, Ric la Torre ha compartido la competencia de las tiktokers que lanzó Radio Karibeña en sus redes sociales. Es así como el influencer compartió cómo van las votaciones en la red de Instagram, donde la streamer Zully viene ganando con la gran mayoría de votos gracias a sus seguidores.

"Hay una que se ha disparado abismalmente. Han puesto a las streamer y tiktokeras más famosas. Zully se dispara con 67% parece no tener competencia de las casi 43 mil votos, segundo lugar para Milenka Nolasco con 25%, detrás viene Daniela Taquire con 5% y Mafer Cast con 3%. Aparentemente, Zully es la ganadora de la Miss Primavera Karibeña", expresó.

Así mismo, los seguidores de la joven Zully vienen arrasando en cada una de las votaciones en las diferentes redes sociales llevándose de encuentro a las demás competidoras.

Finalmente, las votaciones para la 'Miss Primavera Karibeña 2025' se acabarán en los próximos días y se dará a conocer cual de las tiktokers se llevará la corona. Hasta el momento, Zully va encabezando en los votos, luego le sigue Milenka Nolasco, Daniela Taquiere y por último, Mafer Cast.