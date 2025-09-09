Finalista de Miss Mundo Latina Perú renuncia al certamen y acusa a Angie Pajares: "Me sentí utilizada"

El concurso Miss Mundo Latina Perú vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, la polémica la protagoniza Alveiry Martínez, quien decidió renunciar a su título de primera finalista y no dudó en señalar a la directora del certamen, Angie Pajares.

Finalista de Miss Mundo Latina Perú denuncia a Angie Pajares

La finalista Alveiry Martínez desató la polémica en el Miss Mundo Latina Perú. La joven modelo decidió renunciar a su título de primera finalista y, de inmediato, apuntó contra la directora del certamen, Angie Pajares, a quien responsabilizó de su decisión. La modelo sorprendió con un comunicado en redes sociales.

"Tengo el bien de dirigirme a mi comunidad para informarles que he tomado la decisión de renunciar al título de primera finalista del certamen Miss Mundo Latina 2025-2026", anunció, dejando en shock a sus seguidores.

El programa "América Hoy" decidió comunicarse con Alveiry. Ella explicó los fuertes motivos de su decisión y cuestionó a la organización.

"Me desvinculó de toda relación con ella y con el Miss Mundo Latina Perú-Venezuela porque me sentí utilizada. Yo siento que a raíz de todo lo que pasó con las señoras del año pasado, quisieron meterme e insistieron tanto para participar porque querían limpiar la imagen que tenían", mencionó.

La finalista aseguró que vivió momentos incómodos dentro del certamen. Incluso dijo que se sintió "discriminada" por su color de piel en el Miss Mundo Latina Perú.

"Soy una mujer muy blanca. Me dijeron que si no me bronceaba no iba a poder salir al escenario. Accedí, presionada, y quedé como una zanahoria. Eso me produjo mucha ansiedad. Y ella me dijo algo muy despectivo, de los cuales no tengo pruebas porque fue en persona. Me sentí discriminada por blanca. Nunca me había sentido así", contó.

Además, no descartó que otras candidatas también hayan pasado por lo mismo. Indicó que, si alguna de ellas decide denunciar, ella estaría dispuesta a ser testigo, pues ya visibilizó los supuestos maltratos.

"(¿Tú has sido testigo de los maltratos a las otras misses?) Sí, pero no tengo pruebas. Y si ellas quieren salir a hablar... si yo puedo ser su testigo, lo haré en su momento", acotó firme.

La respuesta de Angie Pajares

La directora del concurso no se quedó callada y se defendió también en "América Hoy". Angie Pajares también dejó claro que seguirá adelante con sus proyectos.

"El vínculo más cercano que ellas han tenido es con Vincent. Yo a ellas las he visto poco, no he tenido mucho contacto. Bueno, ella ya tendrá que tener sus pruebas. Acá no hay ningún maltrato, eso te lo aseguro", dijo. "Yo tengo límites y no voy a permitir que afecten mi organización. Tengo un gran slam, otra gala, mucho trabajo para meter mi energía en esto", agregó.

La renuncia de Vincent. En medio de la polémica, Vincent Bruce anunció su salida del certamen a través de un comunicado. Él aseguró que presentó su renuncia con anticipación, pero la organización afirmó que lo desvinculó, dejando en evidencia una contradicción. Además, agradeció a las candidatas y a quienes confiaron en su trabajo, y resaltó que su compromiso siempre fue con ellas.

En conclusión, el Miss Mundo Latina vuelve a estar bajo la lupa. Mientras Alveiry Martínez asegura que fue presionada y discriminada, Angie Pajares rechaza las acusaciones y Vincent da un paso al costado. Lo cierto es que este certamen, lejos de brillar por la belleza y el glamour, suma una nueva controversia que promete seguir dando que hablar.