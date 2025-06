Angie Pajares se defiende de grave acusación en Miss Mundo Latina Perú: "Ingrid era una de mis favoritas"

Angie Pajares, directora del certamen Miss Mundo Latina Perú, rompió su silencio frente a las acusaciones de trato desigual hechas por la exconcursante Ingrid Roldán. En una entrevista, defendió su gestión y aclaró varios puntos controversiales junto a su abogada.

Directora del Miss Mundo Latina Perú se defiende de acusaciones

Angie Pajares habló fuerte y claro. La directora del Miss Mundo Latina Perú se defendió de las duras acusaciones de Ingrid Roldán, exconcursante del certamen, quien la denunció por malos tratos. En "América Hoy", Angie salió al frente y dio su versión de los hechos.

Angie aseguró que nunca tuvo intención de hacer sentir mal a Ingrid. Aclaró que su trabajo como directora es guiar a las candidatas para lograr que Perú gane la corona. Ella explicó que aceptó la participación de Ingrid a pesar de su condición médica.

"Mi intención no ha sido de ninguna manera que la señora Ingrid se sienta ofendida", dijo al inicio. "Acepto que Ingrid participe porque ella me dijo que no había ningún problema", contó. Sin embargo, reconoció que cometió un error al referirse a su enfermedad. "Pido mil disculpas porque no es enfermedad degenerativa, es enfermedad crónica", dijo.

Angie explicó que en ningún momento buscó discriminar a Ingrid, sino que intentó asegurarse de que estuviera bien de salud para cumplir con las actividades del certamen.

"Yo no tenía reuniones con ella. O sea, yo le hablaba enfrente de todos, yo le recomendaba porque yo quería que ella gane, Ingrid era una de mis favoritas desde que la vi. Es una mujer, alta, bella, me encanta... Si mis palabras fueron que no iba a poder, no eran necesariamente para lo que ella puede sentir. El tema era que si tú tienes que usar tacos, ella no los usaba y si te vas a un certamen internacional, tienes que estar 24 horas con los tacos.... Mi intención era que tú puedas, y para protegerte como candidata, necesito tener un certificado", expresó.

Su abogada mencionó que el trato desigual diferencial no es discriminación ante la ley. Tras ello, Janet Barboza le preguntó a Angie si no sentía que fue muy insistente al recordarle su enfermedad a Ingrid, y Valeria Piazza acotó que a Ingrid le pudieron afectar sus palabras.

"Sinceramente no siento eso. Creo que con Ingrid tuve una relación no muy cercana... trataba de evitar un poco y producto de eso es que ella me denuncia después de salir de la gala", respondió.

Candidatas la defienden

En el programa también hablaron otras participantes que salieron a respaldar a Angie Pajares. Miss Callao, Miss Huancavelica y Miss Punta Hermosa afirmaron que no hubo maltrato y que Ingrid exagera.

"Estoy súper sorprendida con todo esto porque no ha habido ningún maltrato", dijo Miss Punta Hermosa. "Ingrid tenía un carácter bien marcado, poca tolerancia", añadió Miss Huancavelica. "Me parece una falta de respeto que diga que somos compañeras de juerga. Eso es completamente falso. Soy una empresaria, madre ejemplar", remató Miss Callao.

Además, Angie negó haber usado palabras ofensivas referidas al peso de las exparticipantes del Miss Mundo Latina Perú.

"Sinceramente esto me causa un poco de risa. Porque lo que está diciendo no es verdad... jamás le he dicho gorda a nadie", comentó ante las acusaciones de burlarse del cuerpo de las concursantes.

Angie Pajares asegura que siempre quiso lo mejor para sus candidatas y que jamás tuvo malas intenciones con Ingrid. Aunque acepta que cometió errores, descarta cualquier maltrato. Varias participantes la respaldan y niegan haber sufrido lo mismo. La polémica continúa, pero Angie afirma que está dispuesta a demostrar su verdad.