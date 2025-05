Vernis Hernández revela que tiene fans insistentes ofreciendo regalitos por 'yape': "Son bloqueados"

Vernis Hernández es una reconocida artista cubana con nacionalidad peruana que ha brillado con muchos éxitos en el país. Durante una entrevista, la cantante sorprendió al revelar que ha tenido algunos fans desconocidos que pedían su número para darle regalos por 'yape'.

En una entrevista para el diario El Trome, Vernis Hernández sorprendió al revelar que ha recibido muchos mensajes de seguidores en sus redes sociales, pidiéndole su número privado. A razón para que pueden yapearle a la artista y así pueda darse un 'gustito' consintiéndose, aunque nunca recibió tales regalos, la joven expresó que tuvo que llegar a bloquear por ser muy insistentes.

"He recibido muchos mensajes por las redes sociales de gente desconocida que me pide mi número para mandar un yape, para que me vaya al salón de belleza o me dé un gustito comiendo. Ahora lo tomo con gracia, pues me sucede muy seguido, pero nunca he aceptado ese tipo de regalitos; así que no les hago caso y si son insistentes, son bloqueados", expresó.