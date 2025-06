Janet Barboza y Angie Pajares protagonizan tenso momento en vivo tras denuncia de exparticipante del Miss Mundo Latina

Tremendo escándalo se ha armado en el Miss Mundo Latina Perú. Tres exconcursantes salieron a contar que vivieron momentos difíciles durante el certamen. Señalan directamente a la directora del concurso, Angie Pajares, por supuestos maltratos, humillaciones y discriminación. Ante esto, Angie salió a defenderse en 'América Hoy', pero no espero vivir un tenso cruce con Janet Barboza.

Durante su intervención telefónica en "América Hoy", Angie Pajares expresó su molestia por un comentario previo de Janet Barboza, quien se refirió a ella como una figura "terrorífica". La directora del certamen pidió que no se le etiquete de esa manera:

"Te voy a pedir un favor a ti como conductora, no me etiquetes como 'terrorífica'", reclamó.

La respuesta de Janet Barboza fue inmediata y contundente. La conductora del programa dejó en claro que no permitiría que se la responsabilice de las acusaciones que pesan sobre Angie.

"Disculpa, Angie, yo no voy a permitir que una persona acusada de algo grave venga a echarme la culpa de lo que está pasando. Yo conduzco un programa, y escuché lo que dijiste. Me pareció terrorífico y lo mantengo. Pero ahora, borrón y cuenta nueva, te escuchamos, tienes derecho a hablar", sentenció Barboza.

Durante su intervención, Angie Pajares negó haber discriminado a la participante Ingrid Roldán Cisneros o a cualquier otra concursante. Explicó que su solicitud de un certificado médico no tuvo intención excluyente, sino que respondía a exigencias legales y contractuales del certamen.

"Cuando la entrevisté, le pregunté si su enfermedad le permitiría competir. Nunca le dije que no podía, al contrario, le aclaré que no era un impedimento. Pero necesitaba un certificado porque si ella se caía durante la gala, había que proteger su integridad", detalló.

Además, rechazó la acusación de que más del 50% de las participantes habrían llorado por su trato. Aseguró que las denunciantes están molestas por no haber obtenido el resultado deseado. Angie también adelantó que tomará acciones legales contra las denunciantes

"Las tres señoras tiraron sus vestidos, se quejaron con los patrocinadores y no aceptaron que Danuzka y Florcita ganaran. Esto suele pasar cuando alguien no entra al Top 5...Estoy protegida por contrato. No he mostrado audios ni fotos porque se firmó un acuerdo de confidencialidad. Pero mis abogados van a contrademandar por difamación y daño a mi imagen", afirmó con decisión.