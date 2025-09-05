Ethel Pozo reaparece en 'América Hoy' tras polémica de su madre Gisela Valcárcel: ¿Qué dijo?

Luego de varios días de incertidumbre, Ethel Pozo volvió a la pantalla de 'América Hoy'. La conductora, que se ausentó por una semana, reapareció en el set en medio de la expectativa de los televidentes, quienes aguardaban alguna declaración sobre la polémica generada por su madre, Gisela Valcárcel, acerca del futuro del magazine matutino.

Ethel Pozo vuelve al set de América Televisión

Durante la reciente edición del programa, el regreso de Ethel Pozo tomó por sorpresa a muchos. Fue Janet Barboza quien le dio la bienvenida y le cedió el pase en vivo. Al ser enfocada por las cámaras, Pozo se dirigió a la audiencia con entusiasmo:

"Aquí estoy, muy buenos días a todo el Perú, es un lindo día porque estamos en América hoy. He estado en 29 grados, me fui a instalar a mi hija, pero ya estoy aquí", declaró la conductora.

Aunque existía expectativa por una posible respuesta a las declaraciones de su madre, Pozo decidió no hacer comentarios sobre el futuro del programa ni referirse a la controversia. Su participación se mantuvo en un tono positivo y ajeno a la polémica.

Como se recuerda, el martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel sorprendió al confirmar públicamente que el programa no continuaría en la señal de América Televisión. Sin embargo, la noticia dio un giro, ya que el espacio volvió a transmitirse como de costumbre el miércoles 27 con sus conductores habituales, generando confusión entre los seguidores.

Ethel se emociona al acompañar a su hija mayor a España

La ausencia en la conducción de "América Hoy", se debía que Ethel viajó para despedirse de su hija mayor en España, donde va iniciar sus estudios universitarios. La hija de Gisela Valcárcel acompañó a su engreída hasta el campus y compartió con sus seguidores el emotivo momento en el que terminó llorando de orgullo y nostalgia.

"Llegó el gran día, mi Dome. ¡Te amamos! Te extrañaremos mucho, mi amor. Me voy feliz por ti, por todo lo que vas a aprender y experimentar en esta nueva etapa. Hoy empieza tu vida universitaria ¡es la mejor etapa!", expresó con nostalgia y orgullo.

La conductora también le envió un mensaje motivador para recordarle que aproveche esta oportunidad. Resaltó que en Perú la esperan con muchas ansias.

"A estudiar mucho, princesa, que en casita te esperamos. Love you now and forever (Te amo hoy y por siempre)", añadió.

01.09.25 | Ethel Pozo llora al despedirse de su hija mayor que estudiará en España. Fuente: Instagram de Ethel Pozo pic.twitter.com/3NBYqC7M8d — @ghelanma (@ghelanma) September 2, 2025

En conclusión, el regreso de Ethel Pozo a la conducción se dio en un contexto lleno de emociones y especulaciones. Por un lado, mantiene la expectativa del público sobre el verdadero futuro de 'América Hoy'; por otro, se muestra como madre orgullosa que vive una etapa de cambios personales con la partida de su hija a España.