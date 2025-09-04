Magaly arremete contra Carlos Cacho por afirmar que Gisela es una diva: "Solo le hicieron creer que lo es"

Magaly Medina ha criticado duramente al maquillador Carlos Cacho por afirmar que Gisela Valcárcel es una de las pocas divas que hay en la televisión peruana. La conductora de ATV considera que actualmente no hay divas en el Perú ni tampoco en el extranjero, ya que los tiempos han cambiado.

Recordemos que hace unos días, Carlos se presentó en un podcast donde habló sobre los últimos escándalos en los que ha estado involucrada Gisela, asegurando que muchas veces las personas no están acostumbradas a tratar con divas, pero él sí.

"Las personas que se han sorprendido por la reacción de Gisela son personas que jamás han visto una diva y que jamás han tratado con una. Yo, que estoy acostumbrado a tratar con divas, no me llama la atención", dijo.

Magaly destruye a Cacho y Gisela

Las palabras del maquillador no le cayeron nada bien a la 'Urraca', quien cuestionó duramente la trayectoria de Carlos, indicando que solo ha maquillado a figuras del extranjero y nunca ha llegado a la talla de Hollywood.

Asimismo, aseguró que actualmente ya ni siquiera hay divas en Estados Unidos, y tampoco en México, recordando a la gran María Félix. Por lo tanto, mucho menos existiría ese tipo de personas en el Perú.

"¿Cuáles divas? Dime dónde están para buscarlas. No hay divas en la televisión. Aquí no conozco a ninguna diva, fuera o dentro de la televisión. Que alguien se crea diva es otra cosa, pero aquí hay una sola persona en el Perú que se lo creyó porque mucha gente se lo hizo creer", dijo en referencia a Gisela.

El escándalo de Gisela y América TV

Gisela Valcárcel protagonizó un sonado escándalo con América Televisión al denunciar públicamente que no la dejaron ingresar a las instalaciones del canal. La conductora expresó su indignación, asegurando que había sido víctima de un trato injusto, lo que generó gran controversia en redes sociales y en la opinión pública.

Sin embargo, poco después se difundieron imágenes que demostraban lo contrario, dejando en evidencia contradicciones en su versión. Esta situación no solo puso en tela de juicio sus declaraciones, sino que también encendió la discusión sobre un posible trasfondo de conflictos de intereses dentro de la televisora, acrecentando las especulaciones.

El impacto del escándalo fue tal que el programa América Hoy fue retirado momentáneamente del aire, lo que alimentó los rumores sobre tensiones internas. Días después, el espacio regresó a la pantalla, mientras Gisela se vio obligada a dar explicaciones, intentando calmar la polémica que empañó su imagen pública.

Es así que, las declaraciones de Magaly Medina reavivaron la eterna rivalidad con Gisela Valcárcel. Mientras Carlos Cacho insiste en llamarla diva, la conductora de ATV sostiene que ese concepto quedó en el pasado y que solo persiste por la imagen que algunos decidieron alimentar.