Janet Barboza pide tener su propio programa para competir con Magaly: "En la noche quiero estar"

La artista Janet Barboza tiene una larga trayectoria en la televisión y ahora, se encuentra como conductora de 'América Hoy'. Se conoce que siempre ha tenido una riña con Magaly Medina y ahora, pidió a su producción tener un nuevo proyecto en la noche.

Janet Barboza pide competir con Magaly

En el programa de 'América Hoy', los conductores estuvieron comentando acerca del tratamiento que se realizó Christian Cueva cuando Janet Barboza empezó a explicar sobre este método y fue interrumpida por Edson Dávila.

Es así como la artista menciona su incomodidad y cuando Ethel Pozo pregunta cómo estuvieron en su ausencia, sale a la luz que Janet dirigía todo aparentemente. Luego, Barboza comenta que prefiere tener un programa propio y le hace una solicitud a su productor de televisión.

"Papá Armando me vas preparando otro proyecto por favor sola, en la noche quiero estar", expresó.

Aunque, lo que llama la atención después es que Ethel Pozo le pregunta el horario que quisiera estar y Janet Barboza menciona el horario de la noche. Sorpresivamente, menciona la hora en que empieza el programa 'Magaly TV: La Firme', dando entender que quiere competir con la 'urraca'.

"¿A qué hora quieres estar?", le preguntan y Janet responde: "A las 9:45pm". Luego, su compañeros de TV agregaron que era muy poco probable que se vuelva realidad: "Pero ese horario es 'Del Barrio' pues, está la novela 'eres mi sangre' está llegando a las finales".

La rivalidad entre Janet y la 'urraca'

En más de una ocasión, Magaly Medina ha arremetido contra Janet Barboza señalando que se trataría de una persona que suele atacar solamente cuando le indiquen en su producción. Así mismo, siempre critica a todo el equipo de 'América Hoy' porque cree que serían un programa igual de chismes y no de ámbito familiar como quieren dar a conocer.

Aunque, la popular 'rulitos' siempre ha respondido a los ataques de la periodista cada vez que lo han recibido. Aunque ambos programas están en horarios diferentes, siempre se han enviado indirectas como competencias, ya que cubren el mismo tema de espectáculos.

De esta manera, la conductora de televisión Janet Barboza ha dejado en claro que tiene deseos de poder tener su propio programa de espectáculos y en el horario estelar de la noche, donde estaría compitiendo con el programa de Magaly Medina. Todo esto inició porque sus propios compañeros la interrumpían cuando quería dar una opinión.