Curwen anuncia boda con Carla Campos-Salazar a menos de un año de relación: "El 2026 me caso"

¡Sorpresa total! El influencer Víctor Caballero, más conocido como Curwen, dejó a todos boquiabiertos al anunciar en vivo que ya tiene fecha de matrimonio con su pareja, la diseñadora gráfica Carla Campos-Salazar. En el programa "Habla Good", el creador de contenido comunicó la noticia.

Curwen confirma que se casará con Carla Campos-Salazar

El influencer Víctor Caballero, más conocido como Curwen, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar en vivo que se casará en 2026 con su pareja, la diseñadora gráfica Carla Campos-Salazar. La revelación ocurrió durante el programa "Habla Good", donde el regreso de Furrey ya venía generando expectativa, pero terminó pasando a segundo plano cuando Curwen soltó la noticia más romántica del año.

El anuncio que nadie esperaba. Todo empezó como una broma entre amigos, cuando Curwen les dijo a sus compañeros que vayan alistando un terno.

"¿Sabes que tienen que pedir también? Un terno, porque el otro año tal vez haya una boda a la que tengan que asistir", comentó entre risas. Ante la sorpresa del grupo, terminó confirmando lo que muchos no imaginaban: "(Dilo completo, ¿o eres correlón?) El otro año me caso con Carla".

El set estalló en aplausos y felicitaciones, mientras sus colegas quedaban en shock. Pero Curwen no perdió la oportunidad de cerrar con humor.

"Voy a traer a Julio Guzmán. Para que me entregue, pero corriendo", dijo en referencia al famoso episodio del político huyendo de un incendio.

¿Quién es Carla Campos-Salazar?

Carla, de 23 años, es diseñadora gráfica e ilustradora. Estudió en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP) y hoy trabaja como freelancer en proyectos de branding y diseño web. Además, brilla en redes sociales: tiene más de 485 mil seguidores en TikTok y supera los 70 mil en Instagram, donde muestra su lado creativo y profesional.

Pero su fama no solo es por su talento. Carla también es hermana de la actriz Adriana Campos-Salazar, conocida por interpretar a Maripaz en "Al Fondo Hay Sitio". Sobre cómo empezó la relación, Carla confesó que lo conoció por TikTok.

Un video suyo la hizo seguirlo y luego empezaron a conversar. Curwen, con su estilo directo, lo resumió así: "Lancé ahí mi maicito".

¿Y quién es Curwen?

Víctor Caballero, alias Curwen, inició en YouTube con "El Diario de Curwen", donde hablaba de política con humor y análisis. Su nombre artístico viene de un personaje de H.P. Lovecraft. Con el tiempo se convirtió en streamer y comentarista, ganando un lugar en la conversación digital del país. Hoy es parte del podcast "Habla Good", junto a Tonino, Furrey y el 'Pelao'.

Aunque ha tenido varias polémicas, su estilo directo y su chispa lo han convertido en uno de los influencers más seguidos del Perú. Entre risas, bromas y aplausos, lo cierto es que el anuncio confirma que Curwen y Carla quieren dar el siguiente paso y que su historia ya se convirtió en una de las más comentadas en redes.

En conclusión, mas allá de las bromas y el humor que caracteriza a Curwen, lo cierto es que su anuncio de boda no pasó desapercibido. En redes sociales, sus seguidores ya comentan la noticia y esperan conocer más detalles de la boda que promete dar que hablar en 2026. Con Carla Campos-Salazar a su lado, el influencer demuestra que está viviendo una de sus etapas más estables.