Defensa del chofer en el accidente de 'Furrey' revela pericia que responsabilizaría al streamer

El proceso judicial por el accidente que involucró al creador de contenido Antonio Crespo, conocido como Furrey, dio un giro inesperado luego de que la defensa de Pablo César Castillo, acusado de atropellarlo, presentara una pericia que lo señalaría como responsable, contradiciendo la hipótesis inicial que llevó a Castillo a prisión preventiva.

Pericia señala a Furrey como responsable

En el programa 'Ponte en la Cola' se difundió el informe pericial que apuntaría a Furrey como el causante directo del accidente ocurrido hace unos meses. Según el documento, el streamer no respetó la luz roja del paso peatonal y eso habría desencadenado el choque.

"La causa generadora del accidente es atribuible únicamente al conductor Antonio Crespo Galán... Queda demostrado que el conductor del scooter se desplazó creando condiciones de evidente peligro hacia su integridad que conllevaron al desenlace del accidente", indica la pericia.

El informe también describe otras faltas cometidas por Crespo. Además de pasar la luz roja, se menciona que cruzó el paso peatonal en un scooter, lo cual constituye una infracción.

"El scooter que conduje constituye un vehículo automotor, por lo tanto no podía ser desplazado por el paso peatonal que está diseñado y determinado normativamente para el desplazamiento de personas únicamente", añade el documento.

Otro aspecto cuestionado es que Furrey no llevaba implementos de seguridad, lo que habría incrementado el riesgo. Con estas conclusiones, la defensa de Pablo Castillo busca que el Poder Judicial levante la medida de prisión preventiva en su contra, tras más de un mes de encierro.

La postura de Furrey sobre el caso

Hace unos días, por su parte, Antonio Crespo evitó ahondar en el tema legal y prefirió enfocarse en su proceso de recuperación. En diálogo con el mismo programa, sostuvo:

"Todo eso lo está viendo mi abogado y la fiscalía. Yo no me estoy metiendo en ese tema porque yo estaba concentrado en recuperarme. Manejar es mucha responsabilidad y mucha gente se lo toma muy a la ligera y pasan accidentes así cuando la gente no cumple las leyes".

El youtuber también respondió a quienes lo critican por no haberse fijado antes de cruzar la pista. Sobre la posibilidad de dialogar con Castillo, Crespo dio una respuesta contundente

"Mucha gente me está comentando el tema de que no te fijaste antes de cruzar, que es una mentalidad que en verdad es muy pobre, porque si estás en un paso de cebra no tendrías por qué tener miedo a cruzar", señaló. (¿Has pensando en juntarte con el conductor?) Yo creo que todo lo que se vaya a tener que discutir con él va a ser por el tema legal. Mi abogado es el que se va a encargar de eso y no, no veo por qué tendría que yo hablar con él".

Abogado de chofer del accidente de Furrey hace nuevas revelaciones pic.twitter.com/uIVpqxowxw — VAMN (@VictorAlfr33625) September 3, 2025

En conclusión, el caso de Furrey sigue generando debate, ahora con un giro inesperado que podría cambiar la situación legal de Pablo César Castillo. Mientras la defensa del conductor busca revertir la prisión preventiva con la nueva pericia, el influencer prefiere mantenerse enfocado en su recuperación, dejando en manos de sus abogados la resolución judicial.