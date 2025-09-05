Christian Cueva se somete a retoquitos por recomendación de Pamela Franco: "Se está poniendo más guapo"

Christian Cueva sorprendió a todos sus seguidores al someterse a retoques estéticos por recomendación de su novia, Pamela Franco. El futbolista asistió a la clínica de una reconocida doctora que ha trabajado con otros influencers para realizarse un innovador tratamiento en el rostro y así lucir más joven.

Christian Cueva se realiza sus primeros retoquitos

El programa América Hoy expuso un video en redes sociales en el que se aprecia cómo Pamela Franco convenció al popular 'Aladino' de someterse a un tratamiento de belleza para mejorar su piel. Entre bromas, la pareja hizo publicidad para la especialista.

"Amor, no sé, siento que te falta algo, un brillito, por ahí, una luz, una cosita pequeña", comentó Pamela mientras observaba el rostro de Christian. Él respondió halagado: "Para estar a la altura de la bomba sexy", en referencia a su novia.

El video también muestra el instante en que la doctora Correa Navarro le realiza el tratamiento Morpheus 8 Pro en la frente, ya que asegura que el futbolista hace muchos gestos, lo que le ha generado arrugas prematuras en esa zona.

'Aladino' también se sometió a un procedimiento con exosomas vegetales, con el fin de lograr un rostro más joven y una piel luminosa. "Va a lucir con menos líneas de expresión y un tono más uniforme", señaló la especialista.

Usuarios reaccionan a los cambios de Christian Cueva

Los retoques estéticos generaron revuelo en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se publicó el video. La mayoría destacó que ahora luce más joven, mientras que otros felicitaron a Pamela Franco por preocuparse por la apariencia de su pareja.

"Con la López estaba viejo y acabado, ahora con Pamela se ve feliz y radiante", "Lo veo rejuvenecido, ¿será que está con la mujer correcta?", "Se está poniendo más guapo, el amor lo tiene así", "Con Pamela López solo tenía salud, y la única que mejoraba era ella con sus cirugías", comentaron algunos usuarios.

Es así que, Christian Cueva se realizó varios retoques estéticos que incluyeron el tratamiento Morpheus 8 Pro en la frente y la aplicación de exosomas vegetales. Con estos procedimientos, el futbolista buscó reducir arrugas, rejuvenecer su piel y lucir un rostro más uniforme, lo cual generó gran revuelo en redes sociales.