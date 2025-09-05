RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Se acicala!

Christian Cueva se somete a retoquitos por recomendación de Pamela Franco: "Se está poniendo más guapo"

El futbolista sorprendió a sus seguidores tras someterse a un tratamiento estético recomendado por su pareja, Pamela Franco, quien lo animó a cuidar más su apariencia física.

Christian Cueva se somete a retoques estéticos
Christian Cueva se somete a retoques estéticos (Composición Karibeña)
05/09/2025

Christian Cueva sorprendió a todos sus seguidores al someterse a retoques estéticos por recomendación de su novia, Pamela Franco. El futbolista asistió a la clínica de una reconocida doctora que ha trabajado con otros influencers para realizarse un innovador tratamiento en el rostro y así lucir más joven.

Christian Cueva se realiza sus primeros retoquitos

El programa América Hoy expuso un video en redes sociales en el que se aprecia cómo Pamela Franco convenció al popular 'Aladino' de someterse a un tratamiento de belleza para mejorar su piel. Entre bromas, la pareja hizo publicidad para la especialista.

"Amor, no sé, siento que te falta algo, un brillito, por ahí, una luz, una cosita pequeña", comentó Pamela mientras observaba el rostro de Christian. Él respondió halagado: "Para estar a la altura de la bomba sexy", en referencia a su novia.

El video también muestra el instante en que la doctora Correa Navarro le realiza el tratamiento Morpheus 8 Pro en la frente, ya que asegura que el futbolista hace muchos gestos, lo que le ha generado arrugas prematuras en esa zona.

'Aladino' también se sometió a un procedimiento con exosomas vegetales, con el fin de lograr un rostro más joven y una piel luminosa. "Va a lucir con menos líneas de expresión y un tono más uniforme", señaló la especialista.

Vanessa Pumarica cree que Christian Cueva no estaría respetando a Pamela Franco: "Vi una cosita"
Lee también

Vanessa Pumarica cree que Christian Cueva no estaría respetando a Pamela Franco: "Vi una cosita"

@correanavarro Pamela Franco nos visitó junto a Christian Cueva para realizarle el Morpheus 8 pro para que luzca un rostro más joven ❤️✨ #fyp #Viral #parati #gamarra #xwzbca ♬ QLOO* - Young Cister & Kreamly

Usuarios reaccionan a los cambios de Christian Cueva

Los retoques estéticos generaron revuelo en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se publicó el video. La mayoría destacó que ahora luce más joven, mientras que otros felicitaron a Pamela Franco por preocuparse por la apariencia de su pareja.

"Con la López estaba viejo y acabado, ahora con Pamela se ve feliz y radiante", "Lo veo rejuvenecido, ¿será que está con la mujer correcta?", "Se está poniendo más guapo, el amor lo tiene así", "Con Pamela López solo tenía salud, y la única que mejoraba era ella con sus cirugías", comentaron algunos usuarios.

Amigo de Pamela Franco cuenta cómo fue la supuesta pedida de mano de Cueva: "Están viviendo el amor"
Lee también

Amigo de Pamela Franco cuenta cómo fue la supuesta pedida de mano de Cueva: "Están viviendo el amor"

Es así que, Christian Cueva se realizó varios retoques estéticos que incluyeron el tratamiento Morpheus 8 Pro en la frente y la aplicación de exosomas vegetales. Con estos procedimientos, el futbolista buscó reducir arrugas, rejuvenecer su piel y lucir un rostro más uniforme, lo cual generó gran revuelo en redes sociales.

Temas relacionados christian cueva estética Morpheus 8 Pro Pamela Franco retoquitos

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Todos a votar! Perú y su pan con chicharrón se enfrentan a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

Pamela López sobre la última salida de Christian Cueva con sus hijos: "Hizo las cosas equivocadamente"

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

Pamela López finalizó su vínculo con Rosario Sasieta y anuncia nueva defensa: "Agradezco la labor realizada"

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

últimas noticias
Karibeña