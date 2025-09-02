¡Roche en vivo! Janet Barboza revela que no quería a Valeria Piazza en "América Hoy": "Dije que no"

¡Tremendo roche en vivo! Un momento inesperado se vivió en "América Hoy" cuando Janet Barboza confesó, sin pelos en la lengua, que al inicio no estaba de acuerdo con que Valeria Piazza se uniera al programa. La revelación sorprendió a todos, incluida la propia Valeria, que no dudó en responder.

Janet Barboza admite que no quería a Valeria en "América Hoy"

Janet Barboza volvió a generar polémica en el set de "América Hoy" al confesar que en su momento no estaba de acuerdo con la llegada de Valeria Piazza al programa. La popular 'Rulitos' no dudó en contar lo que pensaba cuando el productor Armando Tafur le propuso que la ex Miss Perú se sumara al panel.

Todo empezó cuando las actrices de la obra musical Planchando el despecho, Katia Condos, Gianella Neyra, Almendra Gomelsky y Maricarmen Marín, fueron invitadas al magazine para promocionar su show. Valeria explicaba que las canciones que interpretan reflejan vivencias con las que cualquiera puede sentirse identificado.

"Claro y son historias, yo siento que son historias que la gente se identifica porque todos han pasado en algún momento por eso y la cuentan", dijo Valeria sonriente. Pero Janet no dejó pasar la oportunidad y lanzó en vivo: "Menos Valeria", soltó Janet.

La respuesta provocó carcajadas en el set, e incluso Almendra Gomelsky repitió las palabras de Janet. Por su parte Valeria reaccionó entre risas. Lejos de arrepentirse, Janet explicó por qué inicialmente no aceptaba que Valeria fuera parte del programa como nueva conductora.

"Cuando papá Armando propuso que Valeria sea parte de 'América Hoy' le dije no, porque no tiene una historia. (¿Cómo no va a tener historia?) Porque se casa con su primer amor. No ha tenido exs", reveló la conductora.

Valeria, con mucha calma, contestó que esa era su historia, dejando en claro que está orgullosa de su vida sentimental. En ese momento, Almendra intervino para respaldarla y contar su propia experiencia.

"Pero esa es mi historia", replicó Valeria a Janet. "Mira, tranquila, yo estuve casada, a ese ex le dedico todos los Planchando porque fue el único", comentó Almendra.

Janet insistió en su punto y recalcó frente a cámaras que Piazza no tenía exparejas, generando un nuevo momento de tensión y humor.

"No tiene ex, es que Valeria no tiene ex", manifestó Janet. Valeria intentó defenderse y replicó: "O sea tengo pues, en el colegio", a lo que Almendra Gomelsky le contestó con picardía: "Te inventas uno, pues, pero este sí ya 30 años juntos".

Valeria Piazza responde

A pesar de la revelación de su compañera, Valeria no se mostró incómoda. Todo lo contrario, aprovechó para darle más fuerza a la obra musical que promocionaban las invitadas al programa.

"Pero por eso digo, cuando la gente va al show realmente la vive, lo siente, escucha las historias, se queda pegada a las historias y lo cuenta con las mejores canciones", afirmó con una sonrisa.

En conclusión, la confesión de Janet Barboza sobre su opinión acerca del ingreso de Valeria Piazza a "América Hoy" generó revuelo. La ex Miss Perú supo tomarlo con humor y dejó claro que no necesita un pasado amoroso lleno de exs para tener una historia interesante que contar. Al final, el momento terminó entre risas, mostrando la química y las tensione que existen dentro del programa.