Almendra Gomelsky se emociona por su show navideño y elogia a su elenco: "¿Has visto cuánto talento?"

Almendra Gomelsky está lista para hacer de esta Navidad una celebración inolvidable con su show "Ropoponpom", un espectáculo lleno de magia, música y mucho talento. La actriz peruana está emocionada por presentar un proyecto que no solo incluye a grandes artistas, sino también a un elenco de alrededor de 400 niños que han trabajado duro para hacer de este show algo único.

Durante los ensayos, las cámaras de "Todo se filtra" se acercaron a los pequeños artistas, quienes mostraron su entusiasmo por formar parte de este gran evento.

Almendra, que está en constante contacto con los niños, no podía dejar de elogiar su dedicación y admiración por su compromiso.

"¿Has visto cuánto talento? Es hermoso verlos. Y yo que los veo todos los días, me quedo siempre sorprendida. Están chancones, se aprenden toda la coreografía. No es fácil encontrar gente así en el medio", comentó la actriz, quien no oculta su emoción al ver a los niños trabajando con tanta disciplina.