Julian Zucchi revela cómo fue la recreación de Johnny Orosco con la IA: "Fue algo mágico"

El último fin de semana, en el concierto de Deyvis Orosco recrearon a Johnny Orosco gracias a la IA. Por ello, el actor Julian Zucchi informó que viene trabajando al lado del 'Bomboncito de la Cumbia' en los últimos años como productor de este proyecto.

Hoy en el programa de El Súper Show conducido por Miguel Moreno y Andrea Torres Gross, llegó el argentino Julian Zucchi. El actor estuvo contando un poco de su vida y reveló cómo estuvo trabajando al lado del cantante Deyvis Orosco.

Cuenta que hace dos años estaba en una parrillada con Deyvis, donde conversaron sobre la posibilidad de revivir a Johnny Orosco. El cantante de cumbia tenía ese proyecto en mente hacce tiempo, pero necesitaba alguien que lo ayudara a realizarlo, es ahí donde entra el actor argentino.

"Empezamos a trabajar juntos y fue un trabajo lindo porque me tocó vivir no solo como amigos, sino como productor, el amor de un hijo hacia un padre. Una idea de él que yo me sumé en la parte técnica porque conozco a la gente, sabía con quién hacerlo, contratamos gente de Los Ángeles, de Argentina. Ha sido con mucho esfuerzo con mucha dedicación y creo que eso es lo que se vivió el sábado", cuenta.