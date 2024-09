Víctor Yaipén Jr. sorprende a su hija con detalle: "Mientras tenga vida siempre tendrás unas flores amarillas"

El cantante Víctor Yaipén Jr. forma parte de la Orquesta Candela, fundada por su padre el maestro Víctor Yaipén Uypan. El artista se ha ganado el cariño del público por su humildad, talento y gran caballerosidad. Por medio de sus redes, mostró cómo sorprendió a su hija al llevarle flores amarillas.

¡Víctor Jr. lleva flores amarillas a su hija!

Hoy 21 de septiembre es un día especial donde se le lleva flores amarillas a las personas que se quiere y ama mucho. El entregar flores de este color significa una gran importancia que emociona a muchas personas. Por ello, el integrante Víctor Yaipén Jr. de Orquesta Candela no dejó pasar la oportunidad de llevarle presencialmente una sorpresa.

Por medio de sus redes sociales, el cantante de cumbia sorprendió a su hija llevándole un gran ramo de flores amarillas a la salida de su colegio. Su hija quedó muy sorprendida y emocionada por el detalle de su padre. Ambos se dieron un fuerte abrazo y el artista le dedicó unas bellas palabras a su pequeña, demostrando el gran amor de padre e hija.

"Mientras mi hija me tenga vivo, nunca le faltaran las flores amarillas. Le encantó, no se lo esperaba", contó el cantante en el video publicado.

El video publicado en sus redes sociales, tuvieron muchas bellas reacciones de parte de sus fanáticos. Muchos usuarios elogiaron el gran y hermoso detalle que tiene el cantante de Orquesta Candela con su hija y expresaron el gran caballero que es, así como el gran amor que se tienen como familia.

Más de Orquesta Candela

La agrupación de Orquesta Candela es una de los grupos más importantes de la cumbia peruana. Donald, Víctor Jr. y Billy son los hijos del gran Víctor Yaipén, fundador del grupo que ha guiado durante todos estos años. Entre sus canciones más exitosas están: 'Me Vas a Extrañar', 'No Te Vayas', 'Tú Falta de Querer', 'Como Me Duele', 'El Pájaro Amarillo', entre otros más.

Hace poco, lanzaron el nuevo tema "Niña chay" en versión cumbia. La canción fue interpretada por Billy Yaipén de la mano con el artista William Luna, compositor del famoso sencillo. Esta nueva versión se ha convertido en la favorita del público, además la reconocida actriz Merly Moreno es protagonista de la historia. No queda duda, que Orquesta Candela viene avanzando con fuerza en la industria de la mano de Donald, Billy y Víctor Yaipén Jr.