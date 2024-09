Yahaira Plasencia anuncia su nuevo tema inédito "Soltera" en salsa urbana: "Yo te llamo cuando quiera"

Dentro de la salsa peruana, Yahaira Plasencia se ha convertido en una de las cantantes más queridas por el público. Actualmente, ha decidido avanzar de manera independiente con la creación de un nuevo sencillo que se titula "Soltera".

Yahaira Plasencia es una de las jóvenes peruanas que viene trabajando fuertemente para que su música suene a nivel internacional. Por medio de sus redes sociales, venía anunciando que estuvo trabajando en las últimas semanas en la producción de un nuevo tema musical que será lanzado en el género de la salsa urbana.

A través de su Instagram venía publicando fotografías y algunos videos cortos de sus grabaciones. Ahora, acaba de compartir la portada de su tema llamado "Soltera" con una pequeña de su canción diciendo "Estoy soltera, pago con mi billetera, hay lista de espera, yo te llamo cuando quiera". La artista contó sentirse muy emocionada para su próximo lanzamiento.

"Estoy muy feliz porque por fin salió la portada de mi canción "Soltera", estoy demasiado contenta. Les he mostrado un pedacito de la canción, Para todas las mujeres solteras, va dirigido para ellas. Estoy demasiado feliz, contenta, ya le daremos fecha. Quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando un montón, a mis fans, a mi equipo de trabajo que es el mejor y una estrella para mí porque no saben cómo estoy trabajando en esto", expresó en sus historias de redes sociales.