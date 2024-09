Melanie Guerrero revela por qué decidió ingresar a El Encanto de Corazón y no Corazón Serrano

La joven cantante Melanie Guerrero es una de las voces más bellas dentro de la cumbia peruana. Su padre Lorenzo Guerrero formó la agrupación El Encanto de Corazón y hace 33 años, formó Corazón Serrano junto a sus hermanos. Su hija que ha heredado el talento musical de los Guerrero Neira, reveló porque decidió ingresar al último grupo de su papá.

La cantante Melanie Guerrero forma parte de El Encanto de Corazón, grupo fundado por su padre Lorenzo Guerrero hace más de 10 años. La joven artista ha asombrado al público por su gran talento musical y en una entrevista con el diario Trome decidió revelar por qué no formó parte de Corazón Serrano, agrupación fundada también por su papá y sus tíos.

Melanie es la segunda de seis hermanos y desde muy pequeña estuvo ligada a la música. Ella recuerda que desde que nació siempre hubo música, aprendió el piano a los 7 años y a los 15 años fue su primer concierto con El Encanto de Corazón. En aquel momento, pidió a su padre poder estar en un show y cantó dos temas, que la impulsó a seguir con sus sueños como artista.

Por medio de las redes sociales, la artista ha conquistado a miles de seguidores por su humildad, forma divertida de ser y su gran talento. Aunque muchos se han preguntado por qué no ingresó a Corazón Serrano, ya que está en una posición más fuerte y podría llevarla más lejos en su carrera. Ante ello, fue consultada si alguna vez pidió estar en sus filas.

"No, nunca. Creo que a esa edad no estaba lista para Corazón Serrano y ahora tampoco. Pero siempre he pensado que El Encanto de Corazón crezca. El Encanto es más familiar, es de mi papá", expresó la artista.