¿La Única Tropical estaría pensando en unir una voz femenina a su delantera? Esto dijeron

La Única Tropical es uno de los grupos de cumbia más reconocidas del norte y ahora, a nivel nacional. Desde su éxito "Partido en Dos", viene ascendiendo con mucha fuerza y ahora, contaron si por sus 26 años, incluirían a una cantante femenina en su delantera musical.

¿Se viene una voz femenina?

Los chicos de La Única Tropical llegaron a la entrevista de ChiquiWilo en su canal, donde contaron sobre su gran éxito musical "Partido en Dos" y muchas cosas más. Aunque un detalle más llamó la atención, como la inclusión de una nueva voz femenina en la orquesta y esto respondieron.

"Han pasado por bastantes voces femeninas en la orquesta. Cuando se creó La Única Tropical empezó con una voz femenina, luego hubo un cambio y pasó a ser voces masculinas a cerca de 5 o 6 años. Después, volvimos a incluir una voz femenina que fue Lesly Águila, que salió de Corazón Serrano e ingresó", dice Giancarlo Chunga en el programa, contando más sobre las otras cantantes femeninas que pasaron por la orquesta.

Luego, ChiquiWilo les consulta si tienen pensado agregar una nueva voz femenina en este año. Ante ello, Giancarlo Chunga responde contundentemente que no. Entre bromas, el integrante de la orquesta musical agregó que se sienten muy bien con la delantera musical que han formado y con la cual, tiene muchos éxitos.

"No, no está en los planes, son un dolor de cabeza (menciona entre broma). Creo que por ahora estamos bien toda la delantera con voces masculinas", expresó.

Sobre La Única Tropical

Durante los últimos 26 años, La Única Tropical se ha convertido en un ícono de la cumbia peruana con varios de sus éxitos musicales. Además, cuenta con una delantera musical muy talentosa que hace gozar al público con cada uno de sus temas.

"Queremos agradecer a todo el público por estos 26 años, al público norteño que siempre nos dio la mano. Gracias a Dios estamos llegando a todo el Perú, estamos contentos por llevar la música de La Única Tropical", expresaron un agradecimiento a sus fans.

Entre sus temas con más reproducciones en su canal de YouTube, tenemos: "Si esta casa hablara", "Cuál Adiós", "Se Me Ha Perdido un Corazón", "Asesina de Amor", "Te Burlaste de Mí", "Me Tiraste al Mar", "No te equivoques corazón" y el más reciente éxito "Partido en Dos".

Ahora, viene preparando un gran concierto por su 26 aniversario de trayectoria musical junto a su delantera musical masculina. La Única Tropical estará invitando a grandes artistas femeninas como Daniela Darcourt y Amy Gutiérrez, este 31 de agosto en Lima.