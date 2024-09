¿Se viene más cumbia? Leslie Shaw se encuentra armando su propio estudio de música

En los últimos meses, Leslie Shaw ha producido muchos éxitos musicales en la cumbia con la colaboración musical de reconocidos artistas y agrupaciones. Ahora, anunció en sus redes sociales que está a punto de terminar su propio estudio para seguir produciendo más música.

La cantautora Leslie Shaw cuenta con una amplia trayectoria musical impecable con muchos éxitos. Ha interpretado temas en diferentes géneros, pero su mayor éxito llegó en el género urbano con el tema "La Faldita". Ahora, ha venido cautivando al público peruano con sus últimas canciones con fusión cumbia.

Por medio de sus redes sociales, la cantante peruana compartió un video donde estaría terminando de armar su propio estudio de grabación. La joven se encuentra muy comprometida a seguir avanzando como una artista completa y por ello, ha invertido en su propio estudio de grabación para producir y dirigir sus próximos sencillos musicales.

"Miren estoy aquí en mi estudio, ya tengo mi micrófono para grabarme muy lindo, tengo mi tecladito, mi guitarra, mi ukelele. Solo falta un alfombra, traer mi silla y ya estamos casi, necesito una pantalla para conectar a la máquina. Estoy lista para producir porque hay niveles, una artista tiene que hacer de todo, no solamente hacerse la linda y cantar, no, no, hay que producir, escribir canciones, estudiar, ya pronto me certifico en Pro Tools", cuenta muy emocionada.