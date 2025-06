Flor Polo brinda apoyo a Ingrid Roldán tras denuncia contra Angie Pajares: "Fui testigo directa"

Una grave denuncia contra la directora del Miss Mundo Latina Perú, Angie Pajares, ha escandalizado al mundo de los certámenes de belleza. Ingrid Roldán acusó a Angie de presuntamente haberla maltratado durante el concurso, y ahora Florcita Polo, quien fue Miss Turismo durante un tiempo, salió a respaldar a Ingrid.

Florcita apoya a Ingrid Roldán

La hija de Susy Díaz ya había tenido diferencias con Angie Pajares hace unas semanas, debido a que le retiraron la corona de Miss Turismo por los escándalos en los que se vio involucrada junto a su novio, Luiggi Yarasca. Sin embargo, esta vez hizo una publicación enfocada en la denuncia de Ingrid.

La exesposa de Néstor Villanueva utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto junto a Ingrid, expresándole todo su apoyo y solidaridad. Además, indicó que todas las mujeres deben alzar la voz si son víctimas de maltrato psicológico, sea cual sea el motivo o circunstancia.

"Quiero expresar todo mi apoyo a Ingrid Roldán en este momento tan difícil. Fui testigo directa de lo que vivió y no me voy a quedar callada. Ingrid, cuentas con mi respaldo, con mi cariño y con mi solidaridad absoluta, de mujer a mujer", escribió.

Florcita también dejó entrever que ha habido injusticias en el certamen de belleza y que eso se debe aclarar. "No estás sola. Estoy contigo porque lo justo no se silencia, y porque entre mujeres que se sostienen, ninguna vuelve a caer sin ser levantada. Cuando una alza la voz, despiertan miles. Y ya no hay vuelta atrás".

Angie se defiende tras denuncia de Ingrid

Angie Pajares habló fuerte y claro. La directora del Miss Mundo Latina Perú se defendió de las duras acusaciones de Ingrid Roldán, exconcursante del certamen, quien la denunció por malos tratos. En "América Hoy", Angie salió al frente y dio su versión de los hechos.

Angie aseguró que nunca tuvo intención de hacer sentir mal a Ingrid. Aclaró que su trabajo como directora es guiar a las candidatas para lograr que Perú gane la corona. Ella explicó que aceptó la participación de Ingrid a pesar de su condición médica.

"Mi intención no ha sido de ninguna manera que la señora Ingrid se sienta ofendida", dijo al inicio. "Acepto que Ingrid participe porque ella me dijo que no había ningún problema", contó. Sin embargo, reconoció que cometió un error al referirse a su enfermedad. "Pido mil disculpas porque no es enfermedad degenerativa, es enfermedad crónica", dijo.

De esta manera, el testimonio de Florcita Polo ha dado mayor visibilidad a la denuncia de Ingrid Roldán contra Angie Pajares. Ahora, se espera que la organización del certamen tome medidas ante las graves acusaciones que empañan el mundo de la belleza.