¡No se quedó callada!

Rossana Fernández sobre Israel Dreyfus tras críticas a actores peruanos: "Tal vez uno le quitó la novia"

Rossana Fernández arremetió contra Israel Dreyfus tras criticar a los actores peruanos y sugirió que sus palabras podrían venir de un resentimiento personal.

Rossana Fernández Maldonado responde con todo a Israel Dreyfus.
Rossana Fernández Maldonado responde con todo a Israel Dreyfus. (Composición Karibeña)
06/09/2025

¡Se prendió la polémica! Rossana Fernández Maldonado no se guardó nada y le respondió con fuerza a Israel Dreyfus. Luego de que el ex chico reality lanzara duros comentarios contra los actores peruanos, la actriz decidió defender su rubro.

Rossana Fernández arremete contra Israel Dreyfus

La actriz Rossana Fernández Maldonado no se quedó callada y le respondió con todo a Israel Dreyfus, luego de que el ex chico reality llamara "culisensibles" a los actores peruanos. Todo comenzó por el video viral de la actriz Nidia Bermejo, acusada de patear a un perro. Israel opinó sobre el tema en su pódcast "Por no decirlo" y soltó una frase que hizo explotar a más de uno.

"Si es que no fuese una actriz la que está haciendo eso, esa argolla de actores 'culisensibles' estarían haciendo una campaña ahorita", dijo Dreyfus.

Sus palabras encendieron la polémica, sobre todo porque tanto él como Rossana trabajan en el mismo canal digital, NTP, aunque en programas diferentes. En su pódcast "Pan con mango", la actriz no dudó en salir al frente y dejar clara su postura.

"Me sorprende mucho los comentarios de Israel. Yo me pregunto tal vez él quiere ser actor y no le ha ligado, o un actor le quito la novia, o no sé, algo le ha pasado directamente con un actor para que él insulte de esa manera y encima poniéndonos a todos en un saco. Me parece realmente un comentario fuera de lugar", declaró Rossana Fernández Maldonado.

Y fue más allá. Para Rossana, las palabras de Israel revelan un resentimiento personal. Incluso sugirió que el ex chico reality podría estar hablando desde el odio o la rabia, algo que ella no logra comprender.

"Lo que dijo Israel me ha indignado. Aparte con odio, de dónde sale tu rabia, no entiendo", añadió la actriz peruana.

Rossana resalta el valor de la actuación

Rossana también aprovechó para resaltar la importancia de respetar la carrera de actuación. Recordó que no se trata solo de pararse frente a una cámara.

"Pienso que tal vez tú quieres entrar a la actuación y eso me parece maravilloso. Hay muchos influencer o guerreritos que entraron a novelas y aprovechan la oportunidad. Pero hay que prepararse porque esta es una profesión seria, no es fácil ser actor y como cualquier otra profesión tienes que prepararte", sostuvo la artista.

Con esas palabras, dejó claro que la actuación es un oficio que requiere esfuerzo, disciplina y formación. La actriz no se quedó en medias tintas y hasta sugirió que la molestia de Dreyfus vendría por algún tema personal. El comentario dejó al descubierto que Rossana no piensa dejar pasar ningún tipo de ataque hacia su gremio.

En conclusión, este enfrentamiento dejó a todos boquiabiertos en redes y en el mismo canal donde ambos trabajan. Mientras Israel Dreyfus dispara contra los actores, Rossana Fernández Maldonado salió con todo a defender su profesión. Lo cierto es que la discusión sigue dando que hablar y promete más capítulos.

Karibeña