Magaly Medina crítica la respuesta de Tilsa Lozano a Jackson Mora: "Se le nota despechada"

El enfrentamiento mediático entre Tilsa Lozano y Jackson Mora ha generado diversas reacciones en el mundo del espectáculo, y una de las más contundentes vino de parte de Magaly Medina. La popular 'Urraca' no dudó en criticar a la exvengadora por su respuesta tras las declaraciones del exboxeador, quien recientemente desestimó el programa donde trabaja su expareja.

En la última edición de 'Magaly TV: La Firme', Medina calificó de excesiva y poco elegante la manera en que Tilsa respondió a su exesposo. Según la periodista, la también modelo debería tener una postura más moderada y profesional ahora que se desempeña como conductora.

"A mí me pareció desmesurada, como la de Jackson, pero en ella noté que se le nota picona, despechada, fastidiada... contestó de una manera bien bagre, tanto como su ex. Tilsa, ahora que está frente a un programa, debería mostrarse de una manera más elegante para hablar. Sin embargo, es bastante vulgar su vocabulario"", comentó Magaly en su programa.

Pero eso no fue todo, Magaly, critico fuertemente a la exvengadora por sus palabras en su programa 'La Noche Habla' donde Jackson insultó al reportero. Para la conductora ella ha usado palabras de un nivel de 'barras bravas'.

"Pasa que cuando a esas invitadas de programitas de espectáculos les regalan el rol de conductor, es como traer a la vendedora de papas —con el debido respeto que merecen—, porque yo no sé con qué compararla por esa manera de responder, de un nivel tan bajo ni siquiera en un lugar donde están las barras bravas la gente habla así pero debajo de todas esas palabras con voz de pito, se nota que no ha cerrado el capítulo (de Jackson Mora)", setenció

Mientras el cruce entre Tilsa y Magaly se hacía viral, Jackson Mora dio un paso atrás. El exboxeador, quien en un inicio había reaccionado de forma agresiva contra un reportero, se comunicó con la producción de Panamericana para ofrecer disculpas.

"Ya lo de Tilsa ya se habló, pero ayer veo el programa y pienso que me están buscando la sin razón. He hablado con mi productor y estoy dando las facilidades para que puedas venir mañana con tu cámara. Yo lo que menos quiero son problemas", afirmó Mora durante la llamada.

El también organizador de eventos deportivos explicó que su reacción se debió al alto nivel de presión que enfrenta por sus compromisos laborales. Finalmente, Mora reconoció que no tiene conflictos personales con nadie y reiteró su intención de mantenerse al margen de la polémica

"Te hablé un poco fuerte, esto de los pesajes y las conferencias nos tienen con los nervios de punta. Si te alcé la voz, no me va a hacer menos hombre disculparme. Entiendo tu chamba, pero tú también entiende la mía", dijo. No tengo nada en contra de nadie, me agarraron en un mal momento y es de caballeros pedir disculpas cuando uno se equivoca. Yo sigo enfocado en lo mío, que es el deporte, y no quiero más problemas", puntualizó.