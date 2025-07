Magaly Medina a Macarena Gastaldo por negar que conocía a Lapadula hace años: "Cínica y descarada"

La modelo Macarena Gastaldo sigue dando que hablar tras su paso por El Valor de la Verdad, donde reveló un acercamiento con Gianluca Lapadula. Aunque en 2021 negó conocerlo, Magaly Medina le recordó esa contradicción y la enfrentó en su programa.

Durante una reciente edición de 'Magaly TV: La Firme', la popular periodista de espectáculos no dejó pasar la oportunidad de enfrentar a Gastaldo sobre la versión que dio en el pasado. Magaly recordó que, en una entrevista anterior, Macarena negó cualquier tipo de vínculo con Lapadula, a pesar de que existía un video sospechoso.

"Cínica y descarada cuando te pregunté si conocías a Lapadula. Teníamos un video, no aparecía nadie conocido, pero sabíamos quiénes estaban. Y ahora me vienes con que le diste un pico", soltó la conductora entre risas, pero con evidente sarcasmo.

Ante esto, Gastaldo intentó defenderse, asegurando que nunca planeó contar ese episodio, pero que al volver a salir la pregunta en 'El Valor de la Verdad' ya no tenía sentido negarlo. Magaly fiel a su estilo dudó de la versión de la argentina:

Lejos de evitar el tema, Macarena brindó más detalles del encuentro con Lapadula. Según su testimonio, todo ocurrió durante una celebración por el título de Argentina, en una fiesta a la que fue invitada y donde el ambiente de euforia la llevó a bailar sin imaginar quién sería su pareja de baile.

"Estaba borracha. Me invitaron a la celebración de Argentina. No sé si era en Pachacámac, no me acuerdo bien. Estaba festejando, bailando, y de pronto alguien se me acercó por atrás. Le seguí el ritmo y, cuando volteé, vi que era él", relató.