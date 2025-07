Macarena Gastaldo sorprende al revelar que Paul Michael 'la conoce muy bien': "Me escribió por Instagram"

Macarena Gastaldo vuelve a sacudir la farándula local con nuevas declaraciones que han generado gran revuelo. Luego de su participación en 'El Valor de la Verdad', la modelo argentina reveló en una reciente entrevista que Paul Michael, actual pareja de Pamela López, habría intentado acercarse a ella mediante redes sociales.

Durante su aparición en el programa "Ponte en cola", conducido por Ricardo Rondón y Michelle Soifer, Macarena no dudó en contar, que la actual pareja de Pamela López, habría intentado contactarla por medio de un mensaje directo en Instagram. Aunque no confirmó fechas si reveló mensajes.

"Pamela dijo que no me conoce, entonces le digo: pregúntale a tu novio que me debe conocer muy bien porque me escribió, tengo mensajes", soltó, dejando boquiabiertos a los conductores.