Macarena Gastaldo acusa a 'La Chama' de haberse metido entre Fabio Agostini y Mayra Goñi: "Eran amigos con derechos"

Macarena cuenta que 'La Chama' se metió entre Fabio y Mayra

Macarena Gastaldo volvió a lanzar tremendas declaraciones, esta vez contra su examiga Alexandra Méndez, más conocida como 'La Chama'. En el programa "La Noche Habla", Macarena reveló que 'La Chama' habría sido la manzana de la discordia en la relación de Fabio Agostini y Mayra Goñi.

Todo comenzó cuando Tilsa Lozano le preguntó a Macarena si sabía algo sobre la relación entre Fabio y Mayra, y si 'La Chama' estuvo involucrada.

"Cuando Mayra estaba con Fabio, 'La Chama' era muy amiga de Fabio. Y lo que pasó, por fuente de Mayra, es que ella no entendía por qué le tenía tantos celos. Mayra me cuenta a mí. No entendía, porque vos podés ser amiga de un hombre, pero no tener esos celos, esa envidia", comentó Macarena.

La modelo aseguró que no fue Fabio quien le contó lo que pasó, sino la misma Mayra, quien le habría revelado que 'La Chama' se metió en la relación. Según la versión de Macarena, 'La Chama' mantenía una relación más allá de la amistad con Fabio.

"Efectivamente me confirmó Mayra que se metió en su relación con Fabio", afirmó sin filtros. "Eran amigos con derechos. Pero Mayra pensaba que eran amigos. Era como que yo soy muy amiga de Fabio en la actualidad y que tengo una novia, y que la novia se entere que yo soy amiga con derechos con Fabio, ¿me entendés? Como que incentivaba a que pasen más cosas que una amistad", explicó.

Al ser consultada por Tracy de Juanjuí sobre cómo Mayra se enteró de esta situación, Macarena fue breve pero clara.

"Descubrió cosas y también creo que le comentó. (¿Mensajes?) Sí, cosas", soltó sin pelos en la lengua, lo que se habría enterado por Mayra Goñi.

No quiere saber nada de ella

Más adelante, Tilsa Lozano quiso saber qué le diría Macarena a 'La Chama' si la tuviera enfrente, y su respuesta fue contundente.

"No le tengo bronca y odio a nadie. En verdad lo que ella me hizo, yo la puedo dejar, la veo y la paso, y que ni me salude. Estás ahí, yo me corro para un lado, no quiero saber nada de ella, no quiero mirarla", expresó. Pero eso no fue todo. Tilsa le pidió describirla en una sola palabra, y Macarena respondió: "Hipócrita, mala amiga, venenosa", dijo tajante.

Finalmente, Macarena cerró con todo y le mandó un mensaje directo a su examiga. La modelo criticó su forma de actuar y mucho más.

"Si querés ganar plata hablando mal de tus amigas, andate de acá, nadie te quiere. Ha salido un reality de Chile porque no te querían. Has demostrado tu cara, tu careta se te cayó. Nadie te quiere acá, mi amor. Andáte. Chau. Andáte para Venezuela. A ver, no sé, a otro lugar puedes ir. Acá nadie te quiere. Chau", sentenció.

Macarena Gastaldo dejó en claro que no piensa perdonar a 'La Chama' y que, según lo que le habría contado Mayra Goñi, sí hubo una traición en su relación con Fabio Agostini. ¡La guerra entre examigas está más viva que nunca!