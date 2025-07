Magaly destruye a Xiomy Kanashiro tras ser animadora en concierto: "Esa chiquita da pena"

Desde que Jefferson Farfán empezó a aparecer con Xiomy Kanashiro en ampays hasta ser finalmente oficializada, la bailarina se convirtió en una de las figuras más sonadas en el Perú por su noviazgo. Ahora, apareció como animadora de un evento y Magaly no dudó en criticarla.

El último fin de semana, Xiomy Kanashiro fue contratada para animar un concierto en Mocupe, Chiclayo. A través de las redes sociales se compartió la forma en que animó la novia de Jefferson Farfán, apoyándose en el clásico concurso de baile e incluso, animando durante la canción 'Mueve el toto'.

Tras ver la animación de la bailarina, Magaly Medina no dudó en criticarla duramente señalando que recurre a lo más básico de la animación en eventos como otras figuras de la televisión que no tienen entrenamiento para ello.

"Esa chiquita, no, están como algunas que ponen a conducir programas, estás en la calle, pobre, dan pena. Los empresarios son buena gente, piensan en llenar sus locales como es la novia de Farfán, hay que ponerla no importa... así no diga más de dos palabras a concursitos aburridos. Lo mismo que hacen todos lo que se suben a la tarima y no tiene mayor despliegue, entrenamiento para poder animar a un público", expresó.