Maju Mantilla renuncia a 'Arriba Mi Gente' y se quiebra por escándalo de infidelidad: "Estoy muy afectada"

Maju Mantilla sorprendió a todos al renunciar en vivo a la conducción del programa Arriba mi gente, en medio de las acusaciones de infidelidad por parte de su exesposo, Gustavo Salcedo, tras su reciente separación. La conductora se quebró al momento de despedirse de sus compañeros y agradeció a todos por el apoyo.

Maju renuncia en vivo, tras separación con Gustavo Salcedo

La exreina de belleza indicó que estos días y semanas han sido muy duros para ella, señalando que muchas personas se han dedicado a difundir chismes, donde se afirman cosas que, según ella, son falsas. Además, dijo que es consciente de que ha cometido errores, pero que eso no justifica las acciones que han tomado en su contra.

"Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas. La mentira repetida no se convierte en verdad, y lamento que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo. Yo me siento muy afectada ", dijo en un inicio.

Enseguida, la ex Miss Mundo explicó que hacer el programa todos los días le demanda mucha energía, alegría y concentración, y que se ha esforzado por hacerlo bien, pero lamentablemente no lo ha logrado, ya que se siente sumamente afectada por todo lo que viene aconteciendo en su vida personal en las últimas semanas.

Maju también dijo que la carga emocional y laboral ha llegado hasta sus compañeros de trabajo, quienes no merecen verse involucrados en el escándalo, pues considera que son un equipo bonito. Acto seguido, anunció que se retira del programa de forma indefinida.

"Quiero decirles que esta carga ha llegado también a mis compañeros y al equipo tan bonito de Arriba mi gente, que no se lo merece . Por tal motivo, he decidido no continuar en el programa ", agregó, dejando sorprendidos a sus compañeros.

Maju no mencionó a Christian Rodríguez

Finalmente, Mantilla agradeció el apoyo de sus amigos, del canal y del equipo de producción, aunque algo que llamó la atención es que no hizo mención alguna al productor del programa, Christian Rodríguez, con quien está vinculada sentimentalmente.

"Solo quiero agradecerles por completo: gracias amigos, gracias Latina Televisión, gracias a todo el equipo de producción y a este equipo grandioso. He sido feliz trabajando con ustedes, pero es una decisión difícil que he tenido que tomar", sentenció.

De esta manera, la renuncia de Maju Mantilla marca un giro inesperado en su carrera televisiva. La exreina de belleza se despide entre lágrimas de Arriba mi gente, asegurando que necesita priorizar su bienestar emocional tras semanas de rumores, especulaciones y la reciente separación de Gustavo Salcedo.