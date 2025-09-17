Maju Mantilla anuncia medidas legales tras rumores de infidelidad a Gustavo Salcedo: "Me vinculan de forma maliciosa"

La polémica en torno a la ruptura de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo volvió a encender los reflectores de la farándula. En medio de las especulaciones sobre una supuesta infidelidad y filtraciones de información, la ex Miss Mundo decidió romper su silencio y lanzar una dura advertencia a los medios que —según ella— difunden noticias falsas sobre su vida personal.

Maju Mantilla arremete contra los rumores

En una historia de Instagram, Maju Mantilla se mostró visiblemente incómoda y no dudó en expresar su molestia. Con tono serio, aseguró que las informaciones que se difunden sobre su vida personal son completamente falsas y que la situación ha llegado a un punto insostenible.

"Yo la verdad me encuentro muy cansada. Es increíble como medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí", declaró en el video.

La exMiss Mundo 2004 recalcó que estos contenidos no solo afectan su reputación, sino también la de otras personas con las que, de manera maliciosa, algunos medios la vinculan.

"Vienen difundiendo información falsa sobre mí, creando historias o episodios de mi vida que nunca sucedieron. Lo hacen de forma constante todos los días, vinculándome con terceros de forma maliciosa", sentenció, dejando en claro su indignación por las especulaciones que circulan desde que se conoció su separación.

Estas declaraciones surgieron en medio de crecientes comentarios que la relacionan con su productor Christian Rodríguez, a quien algunos programas han señalado como presunto tercero en discordia. La conductora, sin mencionar nombres, criticó que se fabriquen historias que perjudican a terceros inocentes.

Anuncia acciones legales

Frente a la constante exposición de su vida privada, Mantilla dejó en claro que no se quedará de brazos cruzados. En el mismo video advirtió que está dispuesta a acudir a la vía judicial para frenar la difusión de rumores.

"Generando así, expresiones negativas hacia ellos y hacia mí. Por tal motivo, quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar las acciones legales correspondientes", puntualizó.

El mensaje de la también actriz rápidamente se viralizó, sobre todo porque coincide con las crecientes especulaciones de una separación definitiva de Gustavo Salcedo y un presunto acercamiento de Mantilla con su productor Christian Rodríguez. En redes sociales, los comentarios se multiplicaron, algunos en apoyo a la conductora y otros pidiendo que aclare los rumores.

En conclusión, el mensaje de Maju Mantilla evidencia su intención de proteger su reputación y la de quienes se han visto involucrados sin motivo. La exreina de belleza exige responsabilidad a los medios y advierte que está lista para actuar en defensa de su familia y de su propia imagen.