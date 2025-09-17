Maju Mantilla: Periodista revela el lugar donde la conductora y su productor tenían encuentros

Maju Mantilla continúa en el ojo de la tormenta, debido a su separación de su esposo y padre de sus hijos, Gustavo Salcedo. Recientemente, se ha revelado que la conductora habría tenido un romance con su productor Christian Rodríguez, y ese habría sido el motivo por el que está en vías de divorcio.

Sin embargo, una nueva revelación también ha estremecido el entorno de la conductora, ya que el periodista de Chimi Churri, Christian Bayro, aseguró que tiene información del lugar exacto en el que Maju y su productor se reunían para tener encuentros sentimentales y privados.

¿Maju y Christian Rodríguez tenían su "nidito de amor"?

En uno de sus más recientes programas, Bayro aseguró que alguien le había contado dónde se encontraba el lugar en el que Maju y Christian se reunían en secreto para disfrutar de su amor, a espaldas de Gustavo Salcedo y de todo el público.

"Me dijeron dónde se reunía esta parejita", comentó el periodista, aclarando que la información que tiene corresponde a encuentros pasados, ya que actualmente no sabe si se siguen viendo o no.

"¿Quién se prestaba para que esos dos tortolitos se juntaran y se dieran ese cariño? Evidentemente, no se reunían en un restaurante ni al fondo de un cine, tampoco en una sauna. Esta parejita se veía en la casa de alguien" , afirmó.

Asimismo, Bayro resaltó que el ambiente en el que la exreina de belleza y su productor se habrían encontrado en el pasado era una casa, y no un departamento. También se negó a revelar si el dueño de la vivienda es hombre o mujer, pero aseguró que tiene conocimiento de la identidad de esta persona que habría ayudado a concretar el romance.

Maju sería separada de 'Arriba mi gente'

Christian Bayro, conductor de 'Chino Churri', publicó un video en su cuenta oficial de TikTok, donde informó que la estabilidad del programa que conduce Maju Mantilla y Santi Lesmes es incierta, posiblemente, debido al escándalo en el que se vio envuelta la ex Miss Mundo.

Según dijo, personas allegadas a Maju la estarían aconsejando para que se tome unos meses alejada de la televisión y de los espectáculos hasta que su vida pueda estar tranquila. Además, indicó que el programa matutino de Latina TV no pasaría de diciembre.

"Noticia de último minuto. Me acaban de confirmar que Maju Mantilla no va más para el 2026, va a terminar sus contratos este 2025. En realidad no se sabe el futuro de 'Arriba mi gente', pero conozco a alguien que trabaja con las marcas y uno de los representantes le ha dicho a Maju: 'Te queremos alejada de la farándula, tómate tu año sabático, reordena tu vida, te queremos lejos de la televisión'", dijo.

Es así que, la polémica en torno a Maju Mantilla no cesa y mientras avanza su proceso de divorcio, nuevas versiones sobre un romance oculto alimentan la controversia, ya que recientemente se ha revelado que ella y su productor tenían encuentros privados.