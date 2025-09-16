Magaly revela que Gustavo Salcedo confirmó supuesto 'affaire' de Maju Mantilla con George Slebi

Magaly Medina soltó en su programa "Magaly TV La Firme" que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, le confirmó que la exMiss Mundo peruana tuvo un 'affaire' con el actor colombiano George Slebi. Esto habría ocurrido mientras grababan la telenovela "Te volveré a encontrar".

Maju Mantilla habría tenido 'affaire' con actor colombiano

Magaly Medina sorprendió en "Magaly TV La Firme" al revelar que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, le confesó que la exMiss Mundo tuvo un 'affaire' con el actor colombiano George Slebi mientras grababa la telenovela "Te volveré a encontrar". La noticia encendió las redes y volvió a poner a la conductora de "Arriba Mi Gente" en el centro de la polémica.

Magaly contó que, ante tantos rumores, decidió ir directo a la fuente. Según la periodista, fue el propio Gustavo Salcedo quien le confirmó el vínculo.

"Nosotros fuimos con la persona adecuada, con Gustavo Salcedo, y él nos confirmó que sí, que esto fue un 'affaire' que pasó de la pantalla a la vida real", reveló en vivo.

Para reforzar su versión, la periodista mostró imágenes de las escenas que Maju y Slebi protagonizaron en la novela. La conductora resaltó que la química entre los actores traspasaba la ficción.

"Nosotros como siempre confirmamos la información, si es cierto o no, buscamos en los archivos y las escenas apasionadas, de besos, sí son bastante vividas, bien hechas, se notan reales", comentó.

¿Quién es George Slebi?

El galán que habría conquistado a Maju Mantilla nació en Barranquilla, Colombia, el 23 de febrero de 1982. Tiene una amplia carrera en televisión, teatro y modelaje. Se formó en Buenos Aires y Londres, y cuenta con estudios en logoterapia y coaching ontológico.

Entre sus trabajos más conocidos están "Leandro", "Diomedes, el cacique de la junta", "La venganza de Analía" y, por supuesto, "Te volveré a encontrar", producción grabada en 2018 y emitida en 2020, donde compartió varias escenas románticas con la exMiss Mundo.

La "Urraca" bromeó sobre lo que vio en los capítulos de la novela. Según Magaly, las escenas de Maju y Slebi eran tan largas y apasionadas que hasta superaban las de Gianella Neyra, famosa por sus papeles románticos.

"Se confunde la ficción con la realidad", dijo entre risas la conductora de espectáculos sobre las situaciones entre Maju y Slebi en la novela.

Además, la periodista reveló que Gustavo Salcedo llegó a conversar cara a cara con el actor colombiano para aclarar la situación. Slebi entendió la incomodidad, pero el encuentro habría confirmado que los rumores no eran simples chismes.

"Nosotros al corroborar la historia que entre ellos había habido un affaire en el año 2028, lo que también supimos es que el esposo de Maju buscó una conversación con este actor para cuadrarlo. Algo que el actor entendió por completo. Información que pude corroborar", señaló Magaly Medina.

Magaly incluso mostró una entrevista telefónica de 2020, cuando la novela se estrenó, donde se escucha a Maju despedirse con un cariñoso "te quiero, George", un detalle que no pasó desapercibido. Hasta el momento, Maju Mantilla no se ha pronunciado sobre esta revelación.

En conclusión, la confirmación de Gustavo Salcedo a Magaly Medina encendió la polémica. Lo que empezó como un romance de ficción en "Te volveré a encontrar" entre Maju Mantilla y George Slebi habría terminado en una historia real que ahora coloca a la exreina de belleza en el ojo de la tormenta. Según Magaly, fue el propio esposo de la ex Miss Perú quien le confirmó el supuesto 'affaire'.