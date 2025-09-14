Maju Mantilla sería separada de 'Arriba mi gente' tras escándalo de infidelidad: "Reordena tu vida"

El escándalo tras la separación de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla estaría a punto de pasarle factura a la exreina de belleza, ya que el periodista Christian Bayro afirmó que sería retirada de la conducción de 'Arriba mi gente' en los próximos meses y la estarían persuadiendo para que tome un año sabático hasta que pase la polémica.

¿Maju no va más en Arriba mi gente?

Christian Bayro, conductor de 'Chino Churri', publicó un video en su cuenta oficial de TikTok, donde informó que la estabilidad del programa que conduce Maju Mantilla y Santi Lesmes es incierta, posiblemente, debido al escándalo en el que se vio envuelta la ex Miss Mundo.

Según dijo, personas allegadas a Maju la estarían aconsejando para que se tome unos meses alejada de la televisión y de los espectáculos hasta que su vida pueda estar tranquila. Además, indicó que el programa matutino de Latina TV no pasaría de diciembre.

"Noticia de último minuto. Me acaban de confirmar que Maju Mantilla no va más para el 2026, va a terminar sus contratos este 2025. En realidad no se sabe el futuro de 'Arriba mi gente', pero conozco a alguien que trabaja con las marcas y uno de los representantes le ha dicho a Maju: 'Te queremos alejada de la farándula, tómate tu año sabático, reordena tu vida, te queremos lejos de la televisión'", dijo.

Christian Bayro también sorprendió al asegurar que Laura Huarcayo está siendo un gran soporte para Maju Mantilla en estos momentos, ya que la estaría guiando respecto a sus apariciones públicas y contratos.

"Maju se aleja de la televisión en el 2026, no va más, solo la veremos en activaciones. ¿Saben quién es la asesora de Maju? En el tema de marcas y del divorcio, nada menos que Laura Huarcayo. Le está dando los tips para una buena separación de bienes", sentenció.

Susy defiende a Maju

La exvedette se presentó en el programa En la Noche Habla para conversar de diversos temas y, fiel a su estilo, salió a defender con todo a la ex Miss Mundo 2004. Durante su participación, en uno de los segmentos del programa se cuestionó: "¿Gustavo hizo bien en destapar los chats o quedó como ardido y dolido?".

Susy misma se tomó el tiempo para responder y aseguró que Gustavo no debió exponer de esa manera a la madre de sus hijos. Además, dejó en claro que no cree en su versión ni en la de ningún hombre.

"Hizo mal en hablar. ¿Por qué no habló cuando lo ampayaron ahí en el sauna? La verdad, yo, con todo lo que me ha pasado en la vida, no confío en los hombres", dijo en un inicio.

Es así que, el futuro de Maju Mantilla en la televisión parece incierto. Entre rumores de separación, presiones de marcas y posibles cambios en Latina, la ex Miss Mundo podría alejarse temporalmente de la pantalla para reorganizar su vida personal y profesional.