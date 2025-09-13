Daniela Cilloniz defiende a Maju Mantilla de Gustavo Salcedo: "La quiere dejar mal para quedarse con todo"

Desde que Gustavo Salcedo ha revelado la supuesta infidelidad de Maju Mantilla con su productor, muchas figuras de la farándula se han dividido. Es así como Daniela Cilloniz reveló que el aún esposo de la modelo tendría la intención de quedarse con todo en el divorcio.

Daniela Cilloniz arremete contra Gustavo Salcedo

En una entrevista con el diario 'El Trome', Daniela Cilloniz apareció para opinar sobre las recientes polémicas entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. De esa manera, le consultaron si cree en lo que dice el ex deportista de la madre de sus hijos.

"No creo que Gustavo mienta o esté loco, Maju tampoco lo ha desmentido (por la infidelidad), pero me solidarizo con ella como mujer y madre", expresó.

Después, hablan sobre los recientes rumores que Salcedo estaría intentando dejar mal a la modelo para poder beneficiarse al momento de su divorcio y poner como causal 'conducta deshonrosa', así poder tener más bienes y potestad de sus dos menores hijos.

"Obvio, él quiere quedarse con todo (casa, hotel y patria potestad de sus hijos), por eso la está haciendo quedar mal a nivel nacional y mostrando pruebas de una supuesta infidelidad, para que la justicia le dé la razón, supongo", señaló.

¿No es un santo?

Así mismo, Daniela Cilloniz también expresó su opinión sobre las filtraciones de conversaciones, fotografías y más de la ex reina de belleza con el productor Cristian Rodríguez. Ya que todo esto habría otorgado Gustavo Salcedo a varios medios de televisión y redes.

"Sí, es bajo que la eche de esa manera, él tuvo sus cosas, no nos olvidemos que salió de un sauna con otra chica. No es justo que todos ataquen a Maju, su error está en no separarse, pero no creo que hayan sido la familia feliz o que ella le haya estado jugando a doble cachete", exclamó.

Incluso, se ha rumoreado que Gustavo también le escribió a Alexandra Méndez, 'La Chama', estando con Maju Mantilla. Es así como la joven señala que no es una persona de valores como menciona en su entrevista y que al parecer, la modelo sufría mucho en su relación.

En conclusión, Daniela Cilloniz sale a abogar por Maju Mantilla debido al aparente error que habría cometido dentro de su matrimonio con Gustavo Salcedo, pero que el ex deportista estaría dejando muy mal parada a la madre de sus hijos para poder obtener mayor ganancia en el divorcio.