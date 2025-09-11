Reimond Manco revela que adoptó como sus hijos a los niños de su esposa: "Yo los he criado con amor"

Reimond Manco se presentó en el programa de Magaly Medina después de 11 años para hablar sobre su gran cambio de vida, alejado de los escándalos y con una familia sólida. El ex pelotero confesó que ha encontrado la paz en su vida y que es feliz con su esposa y sus cuatro hijos, de los cuales dos adoptó de su esposa al momento de casarse.

El gran cambio de vida de Reimond Manco

Magaly Medina le recordó al exfutbolista los escándalos en los que estuvo involucrado al inicio de su carrera, y él aceptó que muchas veces se equivocó. Sin embargo, llegó un momento en el que quiso reivindicar su vida, lo cual se concretó cuando se casó con Lilia Moretti.

Asimismo, reveló que tiene 11 años de casado y que tener hijos fue la parte crucial de su vida, ya que lo hizo reflexionar y dar un giro de 180° para convertirse en un padre responsable. Reimond dejó en claro que, al momento de casarse, Lilia tenía dos hijos, a quienes él adoptó como suyos.

" Son mis hijos, yo los he criado . Cuando empezamos a vivir juntos, los niños tenían 5 años el mayor y 4 años la segunda. Desde ahí los he criado con amor, económicamente y en todos los aspectos, porque yo he asumido eso con todo el amor del mundo", dijo.

Magaly resaltó la gran labor de padre que Reimond ha asumido desde que se casó con Lilia y destacó la importancia de que quienes se comprometen con personas que ya tienen hijos deben aceptarlos tal cual. El futbolista tomó la palabra para asegurar que nunca ha hecho diferencias con ninguno de esos cuatro pequeños.

"El mayor tiene 16, la segunda tiene 15, y luego está Reimond Jr., de 10 años, y Rafaella, de 9. Ellos son hermanos, a morir; los cuatro son mis hijos. Yo nunca he hecho diferencias porque me crié con una persona que tampoco hizo diferencias conmigo , y aprendí eso", agregó.

Manco no quiere saber de Shirley Arica

Durante una entrevista con la 'Chola Chabuca', Reimond Manco fue consultado sobre si aceptaría la entrada de Shirley Arica al set, algo que muchos esperaban por el impacto mediático que podría generar. Sin embargo, el exfutbolista respondió de forma contundente y explicó que su decisión se basa en el respeto hacia su actual pareja.

"No tiene sentido, creo que mi esposa merece respeto, todo el respeto del mundo y aparte, es algo que no me suma en nada", sostuvo Manco ante cámaras.

Es así que, el exfutbolista Reimond Manco compartió cómo su vida dio un giro positivo tras casarse con Lilia Moretti y formar una familia sólida. Destacó que todos sus hijos son tratados por igual, demostrando compromiso, amor y responsabilidad como padre.