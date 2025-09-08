Pamela Franco sobre la salida de Christian Cueva con sus hijos: "Comparto esa felicidad"

Hace unos días, Christian Cueva llegó de Ecuador al Perú para poder pasar tiempo con sus menores hijos después de varios meses. Ahora, la cantante Pamela Franco opinó sobre esta reunión familiar, aunque intentó mantener distancia.

Opina de momento familiar de Cueva con sus hijos

El programa 'Amor y Fuego' fue en la búsqueda de la cantante Pamela Franco tras su llegada al Perú para consultarle sobre su relación con Christian Cueva. Después, le preguntan sobre el bello momento familiar que pasó el pelotero con sus tres hijos en Lima el pasado fin de semana.

"¿Te pondrá feliz el nuevo momento que está pasando Christian Cueva con sus hijos?", le pregunta el reportero y Franco responde: "En ese tema he tratado de no hablar mucho porque siempre se malinterpreta por todo lo sucedido. Entonces prefiero mantenerme al margen igual, igual él es feliz en todos los aspectos de su vida y yo también voy a compartir esa felicidad".

Después, le vuelven a consultar por el tema que no pudo verlos por mucho tiempo. La artista señaló que cada persona siempre trata de mejorar y aprender mucho a pesar de los errores.

"Decir que ahora es un buen padre y antes no lo fue, es bastante fuerte. Yo prefiero no tocar eso. Todas las personas pasamos por momentos, cometemos errores, nos levantamos, aprendemos de ello y bueno, cada quien elige la vida que quiere vivir, mejorando siempre", agregó la cantante.

¿Pamela Franco podrá conocer a los niños?

Desde que se logró el régimen de visitas entre Christian Cueva con Pamela López acerca de sus hijos, se comenta sobre la posibilidad de que Pamela Franco pueda compartir con los niños en un futuro. El abogado del pelotero afirmó que no se ha conversado y que por el momento, no se habría tal reunión con la cantante de cumbia.

Por su parte, Pamela Franco también señaló que no puede opinar de niños debido a que son menores y trató de mantenerse al margen: "No me gusta tocar ese tema porque cualquier cosa por más que sea con buena intención, no lo van a tomar así. Hablando de menores, hay que tomarlo con 'pinza'".

De esta forma, Pamela Franco estuvo comentado la buena relación que mantiene con Christian Cueva y que comparte cada momento feliz que vive su pareja. Como el momento que el futbolista pudo ver a sus hijos después de mucho tiempo, aunque descarta por el momento poder conocer a los hijos de Pamela López.