Vanessa Pumarica revela que era la vocera oficial de Christian Cueva y Pamela Franco: "Me necesitaban"

Desde hace más de un mes, Pamela Franco se ha distanciado de su amiga Vanessa Pumarica y sería debido a Christian Cueva. Ahora, la artista ha salido a confesar que fue la vocera de la pareja en televisión y les pedía salir a defenderlos.

Vanessa Pumarica era la vocera de Cueva y Franco

En el programa 'Magaly TV La Firme', la conductora de televisión salió a revelar una parte de la entrevista a Vanessa Pumarica que no había salido. Es así como la ex amiga íntima de Pamela Franco revela que cuando Christian Cueva le llamó para gritarle, ella le sacó en cara que era su vocera para defenderlos de las críticas en TV.

"Me llama reclamándome de por qué yo había dado esa opinión, qué quería, qué tenía que yo salir a hablar. Entonces yo le dije, cuando me necesitaban para salir a defender, ahí si no me decían nada. Ahí si siéntate, sí sal, ahí sí peléate, sí conversa", contó en la entrevista.

Así mismo, comenta que cada vez que estuvo en algún programa para hablar de ellos y defender su relación amorosa, era previamente conversado. Por ello, era una persona que los defendía ante todo, pero se habría alejado de la cantante de cumbia aparentemente influenciada por Christian Cueva.

"Todas las veces que he salido en televisión, ha sido conversado con Pamela o con ellos. Yo nunca he salido sin decirles nada", señaló.

¿Cómo respondió Pamela Franco?

Frente a esta situación, Pamela Franco reapareció en sus redes mostrándose radiante, pero acompañada de un video con un fuerte mensaje. "Cuídate de la envidia disfrazada de amistad...", se escucha en la grabación que resalta la importancia de alejarse de personas que aparentan apoyo, pero que en realidad esconden malos deseos.

El mensaje fue interpretado como una clara indirecta hacia Vanessa Pumarica, a quien Franco ya no consideraría parte de su círculo cercano. En lugar de cuestionar a su pareja, la cantante habría preferido dejar en evidencia que su desconfianza recae ahora en quienes alguna vez se presentaron como amigas del alma.

De esta forma, la cantante de cumbia señala una cierta enemistad visible ante el público con su antigua amiga de más de 15 años. Así mismo, Vanessa Pumarica reveló que siempre hacía lo que Pamela Franco y Christian Cueva les pedía cuando salía en TV para defenderlos de las críticas, pero ahora le han dado la espalda desde hace un mes.