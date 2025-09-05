RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡NO LA SUELTA!

Magaly arremete contra Gisela Valcárcel tras confirmar su presencia en la Teletón: "Esa pataleta fue por nada"

La conductora calificó de "pinocha" a la popular 'Señito' y cuestionó su actitud durante el tenso episodio en América Televisión tras su aparición en la revista Somos.

Magaly fulminó a Gisela tras salir en portada de revista pese a 'pelea' con América Televisión.
Magaly fulminó a Gisela tras salir en portada de revista pese a 'pelea' con América Televisión. (Composición: La Karibeña)
05/09/2025

Gisela Valcárcel protagonizó recientemente un episodio tenso con América Televisión, cuando denunció que le prohibieron el ingreso al canal y anunció que no participaría en la Teletón 2025. Sin embargo, la "Señito" finalmente confirmó su presencia en el evento benéfico, lo que generó reacciones encontradas entre figuras del espectáculo, incluyendo a la periodista Magaly Medina.

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel

Durante la reciente emisión de "Magaly TV: La Firme", la conductora reaccionó a la aparición de Valcárcel en la revista Somos, donde buscó aclarar su posición tras el conflicto con el canal. Medina calificó a Gisela como "pinocha" y elogió la prudencia de la revista y de América Televisión al separar el conflicto profesional de su labor editorial.

"Como será que la han dejado como pinocha y han sido más educados que ella, han sabido separar el conflicto de la polémica. La han puesto en Somos como para desmentirla y evidenciar que esa pataleta fue por nada... Se portó como una diva trasnochada", señaló Medina.

La periodista recordó que Valcárcel había asegurado que no participaría en la Teletón, aunque apareció en el comercial promocional del evento. Además, enfatizó que la conductora siempre se ha considerado "dueña" de la Teletón, aunque su imagen y protagonismo han ido perdiendo fuerza con los años.

"No la van a reemplazar, ella se alucina de la dueña de la Teletón, yo lo he dicho hace mucho. Además, su imagen está ligada, pero ahí sale en el video promocional, que ya no es el de nuestros tiempos", agregó.

El escándalo entre Gisela y América TV

El escándalo estalló el 26 de agosto, cuando Gisela Valcárcel denunció en una transmisión en vivo que no la dejaron ingresar a las instalaciones de América Televisión. La popular "Señito" señaló que el CEO del canal, Fernando Muñiz, había ordenado impedirle la entrada como represalia por el lanzamiento de su plataforma GV Play.

Sin embargo, América Televisión salió al frente con un comunicado oficial, desmintiendo lo dicho por la conductora. El canal aseguró que Gisela sí ingresó a los camerinos y que incluso interrumpió de manera unilateral la emisión de "América Hoy", lo que habría generado un incumplimiento de obligaciones contractuales y un ambiente tenso entre ambas partes.

A esta polémica se sumó Magaly Medina, quien reveló que Gisela llegó al set acompañada de su propio equipo de grabación y que levantó el programa en vivo, llevándose a la producción sin autorización. Según la periodista, este hecho podría traer consecuencias legales por el uso indebido de los recursos del canal.

En conclusión, a pesar de la polémica, Gisela Valcárcel se mantendrá vinculada a la Teletón 2025, reafirmando su rol en el evento benéfico. Sin embargo, su conflicto con América Televisión y las críticas de figuras como Magaly Medina muestran que la relación entre la conductora y el canal sigue generando debate

