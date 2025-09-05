Chechito arremete contra Leslie Shaw por su aparente falta de humildad: "Odio eso en una artista"

Desde hace varios meses, Leslie Shaw viene teniendo varios conflictos con artistas peruanos y más en el género de la cumbia. En esta ocasión, Chechito volvió a referirse de la 'gringa' por su falta de humildad.

Chechito contra Leslie Shaw

En el programa 'Ponte en la Cola', los reporteros fueron a un evento de casting organizado por Chechito donde estuvieron varios artistas de la cumbia. Es así como le consultan nuevamente por Leslie Shaw, ya que antes eran amigos que realizarían una colaboración, pero se enfrentaron luego de que la 'gringa' lo acusara de usar supuestamente marcas 'fake'.

Entonces, el joven cantante menciona si malestar por la falta de humildad aparentemente en Leslie: "Algo fundamental es no perder la humildad, es lo que yo odio en una artista. Si no forman su carrera en base a la disciplina, mucha responsabilidad y respeto, no llegas a ningún lado".

Aunque, después menciona que trata de no darle importancia a lo que Leslie Shaw habla sobre él, ya que se necesitaría que le importe para seguirle el juego. Además, resalta que la música debe ser significado de unión y no enfrentamientos.

"Incluso para ser enemigo, es darle importancia y yo no le doy importancia a esos temas en realidad. La música es para compartir y no para competir. Es darle importancia a algo que no debe", agregó.

Las peleas de la 'gringa' con varios artistas

Desde que Leslie Shaw llegó al Perú denigrando a los artistas que realizaban covers, empezó a reunir varios enemigos. Hasta que se enfrentó al compositor Carlos Rincón ocasionando una gran división entre los cantantes de la cumbia peruana, que inició por las autorías de los temas "Hay Niveles" y otro temas más.

Entre los artistas con los que se ha peleado están Marisol, Chechito, Flavia Laos, Micheille Soifer, Emil, Mayra Goñi, Estrella Torres, César BK, Handa y muchos más que se van sumando. Aunque también hay algunos cantantes que están del lado de la prometida de 'El Prefe'. Esto ha ocasionado que haya una separación dentro del género musical peruano por este conflicto que no tiene cuando acabar.

De esta forma, Leslie Shaw se viene enfrentando a varios artistas denigrando de muchas formas sobre sus temas, la ropa que usan y los videoclips. Por ello, Chechito comenta que la 'gringa' tendría falta de humildad como artista y que sería una de las cosas que odiaría al tratar con un colega.